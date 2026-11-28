Левски може да загуби важна фигура за дербито с Лудогорец

Слушай на живо: Септември (София) - Левски

Полузащитникът на Левски Акрам Бурас ще пропусне предстоящия двубой срещу Септември (София) от efbet Лига. Алжирският футболист има проблем с коляното, като участието му в сблъсъка с Лудогорец също е под въпрос.

Халфът е почувствал неразположение няколко часа след двубоя с Олимпик Марсилия от основната фаза на Лига Европа. Направените медицински прегледи не са установили сериозна контузия.

„Акрам има леко раздразнение в коляното. Това го нямаше по време на мача. След като минаха няколко часа, получи неразположение. Мина прегледи. Няма нищо сериозно, но това няма да му позволи да бъде опция за мача със Септември. Най-вероятно ще бъде под въпрос за мача с Лудогорец. Останалите футболисти са в оптимално състояние.“

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