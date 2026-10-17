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Дунав преодоля Рилски спортист и е на осминафинал за Купата

  • 17 окт 2026 | 17:09
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Дунав преодоля Рилски спортист и е на осминафинал за Купата

Дунав се класира за осминафиналите на Sesame Купа на България, след като победи Рилски спортист с 3:2 в Самоков. Валиньо, Джордан Сейнт-Луис и Марио Дилчовски се разписаха за русенци, а Виктор Генев и Павлин Чиликов бяха точни за домакините.

Купата на България продължава - Локо (ГО) поведе в продълженията
Купата на България продължава - Локо (ГО) поведе в продълженията

„Драконите“ поведоха в 30-ата минута чрез Валиньо, а само четири минути по-късно Джордан Сейнт-Луис удвои преднината им.

Виктор Генев върна едно попадение за Рилски спортист, но Марио Дилчовски отбеляза третия гол за Дунав. Рилецо стигна и до втори гол, но за нещо повече бе късно. Така русенци си осигуриха място сред най-добрите 16 в турнира.

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