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Бомба в Горна Оряховица - тим от елита изхвърча от Купата

  • 17 окт 2026 | 17:45
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Бомба в Горна Оряховица - тим от елита изхвърча от Купата

Отборът на Локомотив (Горна Оряховица) хвърли голямата бомба в турнира Sesame Купа на България до момента. Тимът от Втора лига отстрани елитния Септември след продължения.

Първата изненада за Купата е факт! Играе се последният мач за деня
Първата изненада за Купата е факт! Играе се последният мач за деня

Виктор Добрев откри за гостите от София, но Дилян Георгиев изравни малко преди края на мача, за да вкара двубоя в извънредно време. Там домакините успяха да стигнат до безценното попадение, дело на Егор Романюк, което ги прати напред.

Локомотив (Горна Оряховица) 2:1 Септември (София)
0:1 Виктор Добрев (23)
1:1 Дилян Георгиев (86)
2:1 Егор Романюк (95)

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