Бомба в Горна Оряховица - тим от елита изхвърча от Купата

Отборът на Локомотив (Горна Оряховица) хвърли голямата бомба в турнира Sesame Купа на България до момента. Тимът от Втора лига отстрани елитния Септември след продължения.

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Виктор Добрев откри за гостите от София, но Дилян Георгиев изравни малко преди края на мача, за да вкара двубоя в извънредно време. Там домакините успяха да стигнат до безценното попадение, дело на Егор Романюк, което ги прати напред.

Локомотив (Горна Оряховица) 2:1 Септември (София)

0:1 Виктор Добрев (23)

1:1 Дилян Георгиев (86)

2:1 Егор Романюк (95)

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