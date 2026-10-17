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Хебър разгроми Пирин насред Благоевград

  • 17 окт 2026 | 17:07
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Хебър разгроми Пирин насред Благоевград

Хебър прегази Пирин с 4:1 в двубой от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Над всички за победителите беше Мариян Вангелов (27', 90'), който отбеляза две от попаденията на стадион "Христо Ботев" в Благоевград.

По един гол добавиха Джанер Садетинов (60') и Редон Роймар (86'), а за "орлетата" точен беше Методи Кокалков в 30-ата минута. Домакините се завърнаха към загубите, след като преди седмица спечелиха първата си точка във Втора лига.

Купата на България продължава - Локо (ГО) поведе в продълженията
Купата на България продължава - Локо (ГО) поведе в продълженията

За пазарджиклии пък това е трети пореден успех. Следващото предизвикателство за тима на Николай Митов е домакинство на Несебър след шест дни. За Пирин предстои гостуване на Локомотив (Горна Оряховица).

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