Ясен е първият кандидат в битката за президентския пост във ФИФА

Бившият защитник на Тотнъм и швейцарски национал Рамон Вега официално обяви амбицията си да се кандидатира за президент на ФИФА. Той става първият претендент, който публично заявява намерението си да се изправи срещу настоящия ръководител на световната футболна централа Джани Инфантино на предстоящите избори.

В своята кариера Вега има 23 участия за националния отбор на Швейцария между 1993 и 2001 година, както и успешни периоди на клубно ниво с екипите на Каляри, Тотнъм, Селтик и Уотфорд. С лондончани той триумфира с Купата на лигата в Англия през 1999 година, а през сезон 2000/2001 завоюва исторически требъл със Селтик в Шотландия. Бившият бранител имаше намерения да се включи в президентската надпревара и при предишните вотове през 2015, 2019 и 2022 година.

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Основният фокус в платформата на Вега е пълната прозрачност и цялостното преструктуриране на организацията.

„Целта ми е напълно ясна — да служа на футбола и на хората, които му вдъхват живот. Кандидатирам се, за да обединя световното футболно семейство, да осъществя истински реформи и да модернизирам ФИФА за 21-ви век. Всичко, което мога да предложа, е прозрачност и възстановяване на доверието, от което играта спешно се нуждае“, заяви кандидатът.

Вега отправи и остри критики към настоящото управление на световната централа:

„Футболът не принадлежи на президенти, конфедерации или администратори, а на състезателите, треньорите, съдиите, привържениците и клубовете. Настоящото ръководство деморализира спорта. Слабото управление накърни авторитета на централата и подкопа доверието в институцията.“

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Настоящият президент Джани Инфантино, който търси нов мандат, е подложен на засилен натиск след противоречиви инициативи за привличане на частни инвеститори в търговските права на турнирите. Недоволството в Европа нарасна, след като редица национални федерации, сред които тези на Англия, Франция, Уелс, Сърбия и родната му Швейцария, оттеглиха подкрепата си за него.

Освен Инфантино, в надпреварата се очаква да се включат и други влиятелни фигури от международния футбол, сред които президентът на Френската футболна федерация Филип Диало и бившият ръководител в Кралската федерация на Мароко Мохамед Халадж. Очаква се Вега да представи пълната си официална програма през следващите дни.

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