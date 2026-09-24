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Линекер: От ФИФА ме караха да се срещна с Путин

  • 24 сеп 2026 | 03:32
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Линекер: От ФИФА ме караха да се срещна с Путин

Гари Линекер разкри, че умишлено се е дистанцирал от ФИФА след случка по време на жребия за Световното първенство през 2018 г. в Русия. Бившият английски национал, който водеше церемонията в Москва, разказа, че е отказал покана да се срещне с Владимир Путин и оттогава е избрал да поддържа дистанция от организацията.

„Взех решение преди няколко години да не се асоциирам с ФИФА по никакъв начин, умишлено, защото, особено като съм в медиите, смятам, че е по-добре да не бъда повлиян отвътре. Затова умишлено поддържах дистанция, бих казал, от началото на това десетилетие. Това беше целенасочена стратегия“, обясни той в предаването The Rest Is Football.

„Когато водех жребия за Световното първенство за тях през 2018 г., си спомням, че искаха да се срещна с Владимир Путин и си помислих: „Не искам да правя това“. Затова просто им казах: „Извинете, имам много работа със сценария. Опитвам се да подготвя всичко“, разказа той.

Бившият английски нападател добави, че ситуацията го е накарала да се чувства неудобно и затвърди идеята, че е по-добре да стои далеч от ФИФА. „След това почувствах, че това е малко неудобна позиция. И си помислих, че в дългосрочен план вероятно ще е по-добре да се отдръпна“, обясни той.

Линекер също така разкритикува дълголетието на Джани Инфантино начело на ФИФА, в момент, когато швейцарецът възнамерява да се кандидатира за четвърти мандат през 2027 г. „Абсурдно е един човек да може да бъде президент на ФИФА в продължение на няколко последователни мандата“, заяви той.

Линекер беше попитан и как би бил посрещнат Инфантино от феновете, ако в момента присъства на мач в Обединеното кралство. Отговорът не беше особено обнадеждаващ: бившият нападател смята, че президентът на ФИФА би чул „поне вълна от освирквания“ и „някои скандирания, които биха могли да завършат с думата „идиот“.

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