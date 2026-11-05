Панатинайкос 0:0 ЦСКА, "червените" със силна игра и две ситуации в началото

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Панатинайкос и ЦСКА играят при 0:0 в двубой от третия кръг на основната фаза в Лига на конференциите.

Наставникът на "червените" Маркус Гиздол предприе любопитни промени спрямо тези, които започваха в предишните мачове. Извън 11-те останаха капитанът Бруно Жордао и Макс Ебонг. На техните места стартираха Андрей Йорданов и Исак Соле.

От първата минута започна и доскоро контузеният Гбамен, който замени Факундо Родригес.

"Червените" са подкрепяни от солидно количество свои привърженици, които са над 2500. За домакините викат към 23 000 запалянковци.

ЦСКА създаде много добра ситуация пред противниковата врата още преди да са изтекли и 120 секунди. Мартино влезе мощно отляво в наказателното поле и намери Годой. Кошмара обаче не уцели добре топката и шутът му от 14-15 метра бе блокиран.

В 7-ата минута българският тим организира много опасна контраатака. Годой отклони майсторски с пета към Сенси. Италианецът напредна с дрибъл и намери на левия фланг Йорданов. Той финтира бранител и стреля към близкия ъгъл на Пеня, но бившият вратар на Барселона плонжира и изби в корнер.

ПАО се посъвзе и в 12-ата минута за малко не откри резултата. Андино преодоля Иванов и се озова под ъгъл очи в очи с Лапоухов. Беларуският национал запази хладнокръвие и спаси удара на съперника.

В 19-ата минута Мартино шутира към домакинската врата, а Пеня улови. 120 секунди по-късно Гарсия прати топката високо в ат след удар от 16 метра.

ПАНАТИНАЙКОС - ЦСКА 0:0

ПАНАТИНАЙКОС: 1. Пеня, 2. Калабрия, 6. Де Фрай, 55. Ван Дронгелен, 77. Кириякопулос, 20. Таборда, 26. Луза, 42. Кангва, 99. Гарсия, 74. Растодер, 10. Андино

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 4. Алмейда, 17. Мартино, 5. Гбамен, 94. Соле, 19. Йорданов, 8. Сенси, 28. Питас, 9. Годой

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Снимки: Startphoto