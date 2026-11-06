Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига на конференциите
  2. Брайтън

Брайтън се справи с испанско предизвикателство

  • 6 ное 2026 | 00:49
  • 255
  • 0
Брайтън се справи с испанско предизвикателство

Брайтън спечели с 1:0 гостуването си на Хетафе и е с актив от седем точки след първите три кръга в Лигата на конференциите. Малик Ялкуйе отбеляза еденствиния гол в мача в 65-ата минута.

Тимът на Фабиан Хюрцелер мина успешно този тест, като наставникът трябва да е останал доволен от предстяването. "Чайките" удариха греда на два пъти - през първата част и в началото на втората. Домакините рядко застрашаваха вратата на съперника, като най-добрите шансове се откриха пред Иван Азон, окйто на два пъти бе спрян от Фербрюген.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Селтик най-после победи в Лига Европа след голово шоу с Бешикташ

Селтик най-после победи в Лига Европа след голово шоу с Бешикташ

  • 6 ное 2026 | 01:20
  • 144
  • 0
Португалската сензация в ЛЕ обърна арменци за втора европейска победа

Португалската сензация в ЛЕ обърна арменци за втора европейска победа

  • 6 ное 2026 | 01:01
  • 254
  • 0
Целе удари Щурм в Австрия за историческа победа

Целе удари Щурм в Австрия за историческа победа

  • 6 ное 2026 | 00:56
  • 221
  • 0
Роял Юнион обърна Селта и продължи успешната си серия в Лига Европа

Роял Юнион обърна Селта и продължи успешната си серия в Лига Европа

  • 6 ное 2026 | 00:45
  • 266
  • 0
Бенфика продължава без грешка

Бенфика продължава без грешка

  • 6 ное 2026 | 00:40
  • 250
  • 0
Монако с трета поредна победа

Монако с трета поредна победа

  • 6 ное 2026 | 00:29
  • 336
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не успя да спре лидера в ЛК въпреки чудесата от Лапоухов

ЦСКА не успя да спре лидера в ЛК въпреки чудесата от Лапоухов

  • 5 ное 2026 | 23:52
  • 100767
  • 503
Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 151621
  • 498
Сираков: Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме от футбола

Сираков: Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме от футбола

  • 5 ное 2026 | 22:04
  • 12662
  • 19
Маркус Гиздол: Бяха с един гол по-добри от нас

Маркус Гиздол: Бяха с един гол по-добри от нас

  • 6 ное 2026 | 00:20
  • 2399
  • 18
Веласкес: Феноменална победа!

Веласкес: Феноменална победа!

  • 5 ное 2026 | 22:15
  • 11366
  • 48
Милан отново се издъни в Лига Европа, а Ференцварош остана безгрешен

Милан отново се издъни в Лига Европа, а Ференцварош остана безгрешен

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 17800
  • 16