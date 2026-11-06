Брайтън се справи с испанско предизвикателство

Брайтън спечели с 1:0 гостуването си на Хетафе и е с актив от седем точки след първите три кръга в Лигата на конференциите. Малик Ялкуйе отбеляза еденствиния гол в мача в 65-ата минута.

Тимът на Фабиан Хюрцелер мина успешно този тест, като наставникът трябва да е останал доволен от предстяването. "Чайките" удариха греда на два пъти - през първата част и в началото на втората. Домакините рядко застрашаваха вратата на съперника, като най-добрите шансове се откриха пред Иван Азон, окйто на два пъти бе спрян от Фербрюген.

THREE POINTS IN EUROPE FOR ALBION! 💙🤍 https://t.co/BSuAVi7RQT — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) November 5, 2026

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Снимки: Imago