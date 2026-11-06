Маркус Гиздол: Бяха с един гол по-добри от нас

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол сподели мнението си след двубоя с Панатинайкос, загубен от "армейците" с 1:2. Германският наставник отдаде заслуженото на противника, който продължава без грешка в основната фаза на Лигата на конференциите.

"Съперникът беше в много добра кондиция. Много е трудно да се играе тук. Може би бяхме близо до точката, но все пак те бяха с един гол по-добри от нас.

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Не бях доволен с представянето като цяло и затова прецених, че трябва да направя промени на почивката. Искахме да имаме добър микс между сега и след два дни, когато имаме двубой. Трябва да се грижа за играчите, за тяхното натоварване и възстановяване.

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Нямаше големи проблеми. Просто срещнахме много добър опонент в добра форма, който е лидер в гръцкото първенство. Те имат качества. Моите футболисти направиха всичко най-добро и съм горд от тях.

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От това, което показахме, като битка - няма какво да покажем повече. Показваме тези качества във всеки един двубой. Трябва да продължаваме по същия начин и ще дойдат резултатите", заяви Гиздол.

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Снимки: Startphoto