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  3. Скандалното предложение на Инфантино все пак ще се обсъжда във ФИФА

Скандалното предложение на Инфантино все пак ще се обсъжда във ФИФА

  • 16 сеп 2026 | 17:13
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Скандалното предложение на Инфантино все пак ще се обсъжда във ФИФА

ФИФА обяви, че отхвърленият инвестиционен план на Джани Инфантино ще бъде представен пред Съвета на световната централа, след като датският футболен шеф Йеспер Мьолер отправи критики за липсата на отговори относно изоставения проект. Миналата седмица Мьолер критикува световната футболна федерация за отказа ѝ да представи това, което той описа като „критични въпроси“ по време на заседание на Правната комисия относно отхвърленото предложение, лансирано от Инфантино. Шефът на ФИФА се опита да прокара идеята продажба на търговски дялове в турнири на външни инвеститори.

ФИФПро изиска промени в начина, по който се вземат решенията във ФИФА
ФИФПро изиска промени в начина, по който се вземат решенията във ФИФА

„Постоянните комисии на ФИФА съветват и подпомагат Съвета на ФИФА според своите си документи и според Устава и Правилника за управление на ФИФА“, заяви централата в изявление пред Ройтерс. „Както беше съобщено по-рано, пред Съвета на ФИФА ще бъде представен преглед на оттегленото предложение „FIFA Forward Enterprise“.“

Френската футболна федерация официално оттегли подкрепата си за Джани Инфантино
Френската футболна федерация официално оттегли подкрепата си за Джани Инфантино

Съветът на ФИФА се състои от 37 членове, включително президентът Инфантино, осем вицепрезиденти и 28 членове, избрани от членските асоциации на ФИФА. Предложението на Инфантино да се продаде 20% дял от Световното първенство и други събития на ФИФА предизвика глобална реакция, като УЕФА, АФК и КОНКАКАФ бяха сред конфедерациите, призоваващи за промени в ръководната структура на ФИФА.

Инфантино остава непреклонен относно желанието си за нов мандат начело на ФИФА
Инфантино остава непреклонен относно желанието си за нов мандат начело на ФИФА

Редица национални асоциации вече оттеглиха подкрепата си за президента на ФИФА, но друг кандидат за момента няма. В последните дни по време на честванията на 100 години гръцки футбол в Солун, президентът на Гръцката футболна федерация Макис Гагацис и бившият директор на националния отбор на Германия Оливер Биерхоф се присъединиха към усилията на УЕФА за промяна в ръководството на ФИФА, подчертавайки единния европейски фронт.

Източници, запознати с дискусиите, заявиха пред Ройтерс, че президентът на ФИФА запазва достатъчна подкрепа, за да си осигури още един мандат, което означава, че опонентите му ще трябва да променят стратегията си и да се съсредоточат върху ограничаването на правомощията му. Изборите за президент на ФИФА са насрочени за 18 март 2027 г. в Рабат, където Инфантино ще се бори за четвърти мандат.

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