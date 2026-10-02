ФИФА спря Аржентинската федерация от голям жест към Меси

ФИФА блокира намерението на Аржентинската футболна асоциация да направи специален жест към Лионел Меси, като извади от употреба емблематичната фланелка с номер 10 след оттеглянето му от националния отбор.

Правилата на световната централа правят това невъзможно, с което създадоха пречка пред плановете на „гаучосите“ да почетат своята суперзвезда.

Лионел Меси обяви на 31 август своето отказване от международния футбол след впечатляваща кариера, продължила повече от две десетилетия. Нападателят на Интер Маями ще се сбогува официално с аржентинската публика на 6 октомври по време на приятелски мач срещу Бенин на „Естадио Монументал“ в Буенос Айрес. От АФА планират след това да извадят завинаги от употреба фланелката с номер 10, която Меси носеше в 207 мача, отбелязвайки 125 гола и повеждайки страната до три финала на Световни първенства, включително този през 2026 година.

Основната пречка пред желанието на Аржентина се крие в регламента на ФИФА, който изисква отборите да разпределят фланелките с номера от 1 до 26 по време на международни финални турнири.

Това правило ефективно забранява постоянното изваждане от употреба на номер в този диапазон.

Към момента старши треньорът Лионел Скалони не е обявил кой ще бъде наследник на Меси с номер 10.

🇦🇷 Le souhait de la Fédération argentine de football de retirer le fameux maillot floqué du numéro 10 de Lionel Messi après sa retraite internationale se heurte à un point de règlement de la Fifahttps://t.co/DLzpQcKpdm — RMC Sport (@RMCsport) October 1, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google