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Норвежката футболна федерация поиска от ФИФА разследване за нарушения на Етичния кодекс

  • 6 окт 2026 | 17:09
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Норвежката футболна федерация поиска от ФИФА разследване за нарушения на Етичния кодекс

Норвежката футболна федерация (НФФ) изпрати две официални искания до Международната футболна федерация (ФИФА), с които призовава организацията да разследва три нарушения на Етичния кодекс. НФФ настоява за разследване на наградата за мир, връчена на президента Джани Инфантино, премахването на наказанието заради червен картон на американския нападател Фоларин Балогун по време на Световното първенство 2026 и проекта FIFA Forward Enterprise.

"НФФ иска от Етичната комисия на ФИФА да разследва евентуални нарушения на кодекса от президента на ФИФА Джани Инфантино и други замесени лица", каза президентът на централата Лизе Клавенес.

„В същото време НФФ иска от Етичната комисия на ФИФА да прецени дали процесите на вземане на решения, системите за контрол и надзорните функции на ФИФА са функционирали правилно или дали пропуски в управлението са допринесли за възникването на подобни инциденти. Целта на тези разследвания е проста: да се установят фактите по тези случаи и да се гарантира отчетност в съответствие със собствените правила на ФИФА“, добави тя.

„Не искаме от ФИФА да стигне до конкретно заключение; искаме от ФИФА да установи фактите и да прецени дали управлението, надзорът, контролните механизми и процесите на вземане на решения на организацията са функционирали правилно по въпроси от първостепенно значение за международния футбол. Резултатът трябва да зависи от решенията на независимите органи на ФИФА. Наша отговорност е да гарантираме, че тези въпроси са щателно разгледани. Вярваме, че ФИФА има задължението да предостави на съответните организации-членки на ФИФА необходимата документация и комуникации относно всичките три случая“, коментира още Клавенес.

През юли беше разкрито, че Инфантино иска да създаде фонд, която да контролира водещите мъжки и женски състезания на организацията. Той вярваше, че създаването на FIFA Forward Enterprise ще увеличи приходите за асоциациите-членки на ФИФА и ще допринесе за развитието на футбола в световен мащаб. Международната федерация на футболните асоциации заяви, че тази схема е могла да набере 4,2 милиарда долара. Инициативата беше широко критикувана от длъжностни лица, федерации и други организации.

По време на Световното първенство 2026 нападателят на САЩ Балогун получи червен картон в мача от 1/16 финалите срещу Босна и Херцеговина (2:0) за нарушение срещу защитника Тарик Мухаремович. На 5 юли Дисциплинарната комисия на ФИФА отмени наказанието на Балогун. По-късно журналистът Бен Джейкъбс съобщи, че ФИФА е взела решението, след като президентът на ФИФА Джани Инфантино е получил обаждане от Белия дом. Тръмп потвърди, че се е обадил на Инфантино по въпроса и го е помолил да преразгледа наказанието.

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Снимки: Gettyimages

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