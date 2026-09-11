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ФИФА отрече, че е дала финала на Световното на Мароко

  • 11 сеп 2026 | 11:46
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ФИФА отрече, че е дала финала на Световното на Мароко

ФИФА реагира на изявление на президента на Кралската мароканска футболна федерация, според което страната му ще бъде домакин на финала на Световното първенство през 2030 година, като заяви, че такова решение все още не е взето.

Мароко ще бъде съдомакин на турнира през 2030-а заедно с Испания и Португалия. Това е едва вторият случай, в който африканска държава ще приеме мачове от Световното първенство, след като Република Южна Африка беше домакин на шампионата през 2010 година. От ФИФА съобщиха, че мястото за провеждане на финала ще бъде определено „своевременно“.

Фузи Лекджаа - президентът на мароканската централа, заяви пред събралите се на политическо събитие в четвъртък, че страната им вече е спечелила правото да бъде домакин на финала.

"Град Бенслиман ще бъде домакин на финала на Световното първенство. Харесва ли ви или не – а ако някой иска да коментира допълнително, нека говори“, каза Лекджаа, цитиран от "Асошиейтед Прес" и добави: "Градът е Бенслиман, стадионът е „Хасан II“ и се надявам, че Мароко ще играе на него." Въпросният стадион, официално наречен „Крал Хасан II“, се строи недалеч от град Казабланка и ще има капацитет от 115 000 места.

По-рано ФИФА опроверга информации в британски медии, според които президентът на организацията Джани Инфантино, който е обект на критики, е обещал финала на Мароко в замяна на политическа подкрепа за преизбирането си догодина.

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