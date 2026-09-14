ФИФПро изиска промени в начина, по който се вземат решенията във ФИФА

Съюзът на европейските футболисти (ФИФПро) поиска реформи във ФИФА относно начина, по който се вземат решенията в световната футболна централа.

Според ФИФПро предложението, което впоследствие бе отказано, за продажба на дялове от световното първенство, е показало сериозни слабости в начина, по който се ръководи ФИФА. От организацията дори дадоха пример с изследване, което е показало, че турнирите на ФИФА ще се превърнат в активи за частни инвеститори, които няма да трябва да се съобразяват с мнението на заинтересованите страни.

"Това предложение бе опит да се превърнат основни футболни турнири в активи за търгуване", заявиха от ФИФПро.

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От организацията все пак намериха и за какво да похвалят ФИФА - за опитите ѝ да намери допълнително финансиране за по-малките състезания, но според Съюза на играчите това не трябва да става чрез еднолично вземане на решения във фонд "Солидарност".

Като друга притеснителна тенденция от ФИФПро посочиха намаления в процентно отношение награден фонд на световни първенства. През 2006 година той е бил 10,5 процента от общите приходи, докато през 2026 година между отборите са раздадени само 7,7 процента от приходите.

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