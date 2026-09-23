Чеферин: Проектът на ФИФА може да бе премахнат, но доверието не се е върнало

Президентът на УЕФА Александър Чеферин заяви, че доверието в световния футбол не е възстановено след провала на спорния план за частни инвестиции на ФИФА. Това е първият му публичен коментар, откакто президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази готовността си за диалог относно реформите пред ръководството на Световната федерация.

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Във видео обръщение към срещата на върха по футбол в Португалия Чеферин заяви, че единството, прозрачността и управлението са от съществено значение за поддържането на доверието във футбола.

Ceferin no Portugal Football Summit: "O futebol não está à venda"https://t.co/YvrFrxuIwX — O Jogo (@ojogo) September 23, 2026

„И все пак не всеки поставя играта над собствените си амбиции. Доверието в нашия спорт се основава на три стълба: единство, прозрачност и управление, което служи на мнозина, а не на малцина. Напоследък и трите бяха пренебрегнати от хора, които се бяха заклели да ги защитават. Проектът, който разби единството на световния футбол, може да бъде премахнат, но доверието, което беше разбито, не се е върнало и поправянето му е наша работа сега“, каза президентът на УЕФА..

Чеферин не посочи директно Инфантино или ФИФА, но коментарите му бяха очевидна препратка към спорното предложение за продажба на 20% дял от търговските права на ФИФА, включително за Световното първенство, на частни инвеститори. Планът беше отхвърлен през юли след ожесточена опозиция от УЕФА, Азиатската футболна конфедерация и КОНКАКАФ.

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„Футболът не е за продажба. Това е посланието, което УЕФА носи от години, и съм сигурен, че тази среща на върха ще го разпространи още повече“, каза Чеферин.

Неговият коментар идва два дни след като Инфантино изпрати писмо до Съвета на ФИФА и до президентите на всички 211 асоциации членки заявявайки, че е готов на диалог за реформи в управлението. Той заяви, че остава напълно ангажиран с ръководството на ФИФА и се очаква да се кандидатира за още един мандат на изборите през март 2027-а.

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Чеферин заяви още, че тези, които управляват спорта, трябва да помнят на кого служат. „Играта ще остане в безопасност, ако тези, които я управляват, помнят заради кого я управляват“, завърши той, цитиран от агенция Ройтерс.

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