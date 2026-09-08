Европейските лиги увеличиха натиска си срещу контрола на ФИФА върху програмата на мачовете

Европейските футболни лиги увеличиха натиска си срещу контрола на ФИФА върху графиците на мачовете, разширявайки жалбата си до Европейската комисия, за да включат това, което нарича „злоупотреба“ на международната федерация по отношение на календара на международните срещи в женския футбол. В декларацията се твърди, че двойната роля на ФИФА като управляващ орган и организатор на състезания създава конфликт на интереси, който нарушава конкурентното право на Европейския съюз. Разширената жалба следва същия модел като предишното оспорване на Европейските лиги относно програмата на мачовете в мъжкия футбол, като твърди, че ФИФА злоупотребява с регулаторната си позиция, за да облагодетелства собствените си турнири за сметка на местните лиги.

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