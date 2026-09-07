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Инфантино остава непреклонен относно желанието си за нов мандат начело на ФИФА

  • 7 сеп 2026 | 00:42
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Инфантино остава непреклонен относно желанието си за нов мандат начело на ФИФА

Президентът на Международната футболна централа (ФИФА) Джани Инфантино ще се кандидатира отново за позицията въпреки противопоставянето от страна на някои членуващи федерации заради проваления план за продажба на дял от турнирите под егидата на организацията на частни инвеститори, съобщава агенция „Ройтерс“.

Инфантино, който вече беше загатнал, че ще се бори за четвъртия си мандат през март следващата година, беше призован от Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА), Азиатската футболна конфедерация (АФК) и от конфедерацията на Северна и Централна Америка - КОНКАКАФ, да подаде оставка още през юли, когато планът му срещна сериозен отпор. 56-годишният швейцарец обаче запази подкрепата на африканската (АФКОН) и южноамериканската (КОНМЕБОЛ) организация.

"Президентът на ФИФА съобщи през април, че ще се кандидатира повторно през 2027 година. Разбира се, нищо не се е променило. Г-н Инфантино ще участва в изборите", написаха в изявление от ФИФА. Информацията оттам идва, след като вчера Джани Инфантино отказа да коментира бъдещето си по време на появата си на Световното първенство по футбол за жени до 20 години в Катовице, Полша.

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Снимки: Gettyimages

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