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Президентът на ФИФА вярва, че има голяма подкрепа, защото върши добра работа

  • 12 сеп 2026 | 14:41
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Президентът на ФИФА вярва, че има голяма подкрепа, защото върши добра работа

Президентът на ФИФА Джани Инфантино потвърди плановете си да се кандидатира за нов мандат. "Очевидно, ще се кандидатирам. Бях избран от 211 асоциация. Говорейки с много от тях по света, мога да насладя на голяма подкрепа от всички тях. Вероятно една от причините е страхотната работа, която вършим през последните десет години", заяви Инфанитино.

"Моят слоган е прост: "Футболът принадлежи на всички, навсякъде по света." Искаме да дадем възможност на всеки да мечтае, да участва... да намалим разликата между най-големите и всички останали. И това ще продължа да правя“, допълни президентът на ФИФА.

През юли настоящият президент на ФИФА предизвика трус в света на футбола с плановете си да създаде FIFA Forward Enterprise, компания, която да ръководи основните мъжки и женски турнири на организацията. ФИФА твърди, че проектът е можел да набере 4,2 милиарда долара. УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатската футболна конфедерация и КОНМЕБОЛ се противопоставиха на инициативата. По-късно Инфантино се отказа от проекта. Въпреки това УЕФА обяви загуба на доверие в президента на ФИФА, а футболните федерации от много европейски страни оттеглиха подкрепата си за Инфантино. 56-годишният Инфантино ръководи ФИФА от февруари 2016 г.

Следващите президентски избори на организацията ще се проведат в Мароко през март 2027 г.

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Снимки: Imago

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