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Пореден словесен сблъсък между Тебас и Реал Мадрид

  • 30 сеп 2026 | 15:03
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Пореден словесен сблъсък между Тебас и Реал Мадрид

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас и Реал Мадрид влязоха в пореден словесен сблъсък - този път чрез социалните мрежи.

Сега поводът бе видеоклип, излъчен по клубната телевизия на "лос бланкос". В материала се разглеждат документи за заем от 4,5 милиона евро, отпуснат от Барселона на дружеството „Audiovisual New Aged“, което се свързва с името именно на Тебас.

Шефът на испанския елитен футбол реагира бързо на това в платформата Х и в своя отговор контрира, като насочи вниманието към предишни плащания, извършени точно от Реал към абсолютно същата фирма. Тебас заяви, че разполага с неопровержими доказателства за тези парични преводи.

„Прилагам два примера за преводи от Реал Мадрид към „Audiovisual New Aged". Между 2011 и 2013 година трансферите от клуба към това дружество възлизат на общо 7 513 333,55 евро. Да, точно към същата компания, на която е плащал и Барселона. Каква изненада само!“, пише Тебас.

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Президентът на Ла Лига поиска обяснения от ключови фигури от структурата на Реал относно причините и естеството на тези операции. Той призова да се потърси сметка защо са правени тези парични преводи и каква е била тяхната крайна цел. Тебас настоя също да се внесе яснота около имейл от 9 май 2018 година и да разкрие кой му е дал конкретните инструкции за него.

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В заключение президентът на Ла Лига призова документите да бъдат предадени на клубната телевизия на "кралете" за нов видеоматериал, който да покаже укритите до момента факти, и завърши с апел да се прекратят лъжите и манипулациите.

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