Ливърпул протяга ръка към ненамиращия място Чуамени при Моуриньо

20-кратният английски шампион Ливърпул проявява интерес към френския халф на Реал Мадрид Орелиен Чуамени, съобщава TEAMtalk. Британският клуб може да преговаря с „белия балет“ предварително, но 26-годишният футболист няма да има време да се утвърди в титулярния състав под ръководството на новия треньор Жозе Моуриньо.

Чуамени участва в три мача на Реал Мадрид за настоящия сезон 2026/27 и не отбеляза гол. Договорът на французина с испанците е за 30 юни 2028 г.

Порталът Transfermarkt оценява играча на 70 милиона евро.

Liverpool have kept the lines of communication open with Aurelien Tchouameni’s camp despite the French midfielder agreeing a new long-term contract with Real Madrid, @TEAMtalk understands.https://t.co/vopZ4rxypw — Graeme Bailey (@GraemeBailey) September 28, 2026

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