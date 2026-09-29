Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул

Ливърпул протяга ръка към ненамиращия място Чуамени при Моуриньо

  • 29 сеп 2026 | 02:45
  • 113
  • 0
Ливърпул протяга ръка към ненамиращия място Чуамени при Моуриньо

20-кратният английски шампион Ливърпул проявява интерес към френския халф на Реал Мадрид Орелиен Чуамени, съобщава TEAMtalk. Британският клуб може да преговаря с „белия балет“ предварително, но 26-годишният футболист няма да има време да се утвърди в титулярния състав под ръководството на новия треньор Жозе Моуриньо.

Чуамени участва в три мача на Реал Мадрид за настоящия сезон 2026/27 и не отбеляза гол. Договорът на французина с испанците е за 30 юни 2028 г.

Порталът Transfermarkt оценява играча на 70 милиона евро.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Вратарят на Майорка ще се оперира

Вратарят на Майорка ще се оперира

  • 29 сеп 2026 | 03:53
  • 79
  • 0
Изпълнителният директор на Сити: Ще отнеме още много време

Изпълнителният директор на Сити: Ще отнеме още много време

  • 29 сеп 2026 | 03:23
  • 210
  • 0
Гьокереш пак вкара, Швеция пак спечели

Гьокереш пак вкара, Швеция пак спечели

  • 29 сеп 2026 | 00:21
  • 682
  • 0
Рома направи решителна крачка към новия си стадион

Рома направи решителна крачка към новия си стадион

  • 29 сеп 2026 | 00:16
  • 1217
  • 1
Северна Ирландия и Унгария последваха примера на Грузия и Украйна

Северна Ирландия и Унгария последваха примера на Грузия и Украйна

  • 29 сеп 2026 | 00:03
  • 1299
  • 0
Лигата на нациите продължи с нови осем срещи

Лигата на нациите продължи с нови осем срещи

  • 28 сеп 2026 | 23:56
  • 24815
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

Илия Груев: Треньор като Маркус Гиздол не идва често в България

  • 28 сеп 2026 | 21:34
  • 17246
  • 68
Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

  • 28 сеп 2026 | 19:40
  • 15001
  • 172
Донков за Гиздол: ЦСКА ще вземе опитен треньор, който умее да постига поставената цел

Донков за Гиздол: ЦСКА ще вземе опитен треньор, който умее да постига поставената цел

  • 28 сеп 2026 | 19:46
  • 15092
  • 31
Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

  • 28 сеп 2026 | 23:36
  • 14220
  • 25
Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

Олисе влезе от пейката, за да донесе нова победа на Франция

  • 28 сеп 2026 | 23:45
  • 10255
  • 37
Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 117829
  • 349