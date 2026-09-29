Ливърпул протяга ръка към ненамиращия място Чуамени при Моуриньо

20-кратният английски шампион Ливърпул проявява интерес към френския халф на Реал Мадрид Орелиен Чуамени, съобщава TEAMtalk. Британският клуб може да преговаря с „белия балет“ предварително, но 26-годишният футболист няма да има време да се утвърди в титулярния състав под ръководството на новия треньор Жозе Моуриньо.
Чуамени участва в три мача на Реал Мадрид за настоящия сезон 2026/27 и не отбеляза гол. Договорът на французина с испанците е за 30 юни 2028 г.
Порталът Transfermarkt оценява играча на 70 милиона евро.