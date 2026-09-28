Приключи голямото чакане за Милитао в Реал Мадрид

Защитникът на Реал Мадрид Едер Милитао най-накрая поднови пълноценни тренировки със съотборниците си. Днес той се присъедини към заниманията на тима точно пет месеца след като претърпя операция и след като премина успешен контролен преглед при опериралия го специалист.

Периодът е изключително щастлив и динамичен за бразилеца. В събота той стана баща за втори път, а едва 40 часа по-късно вече бе на клубната база. Милитао се включи в първото занимание за седмицата редом с играчите, които не бяха в групата за мачовете или се възстановяват от различни леки травми, какъвто е и случаят с Мбапе за сезон 2026/27.

С това защитникът слага край на тежкото изпитание, започнало на 28 април, когато бе опериран от скъсване на сухожилието на бедрения бицепс. Предварителните очаквания за възстановяване от около пет месеца се оправдаха напълно – точно на 28 септември, или точно 153 дни по-късно, той отново работи на терена с останалите играчи.

През изминалата седмица защитникът бе посетен в спортната база „Валдебебас“ от финландския лекар Ласе Лампайнен, който извърши операцията през април. Специалистът пристигна в Мадрид, за да проследи отблизо рехабилитационния процес.

Още от август Милитао се готвеше усилено заедно с Ендрик на съседен терен, изпълнявайки ежедневни серии от упражнения за гъвкавост, ловкост, сила и бързина. Постепенното увеличаване на натоварванията даде отлични резултати и бразилецът премина без проблем заключителните тестове на медика.

Самият Лампайнен изрази задоволството си от свършената работа с публикация в социалните мрежи:

„Страхотен ден в Мадрид с Едер Милитао и медицинския щаб на Реал Мадрид. Целият ден бе посветен на неговото завръщане, като Едер продължава да напредва по план след операцията на тежката сухожилна травма. За нас беше удоволствие да допринесем с опита си в процеса по връщането му в игра с крайна цел той да се завърне напълно безопасно и отново да играе на най-високо ниво. Благодарим на Едер и на целия екип на Реал Мадрид за отличното сътрудничество и успешния ден. Завръщането на терена е важна крачка, но целта е достигането на оптималната спортна форма.“

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