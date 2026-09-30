Промяна в отбора на Испания за оставащите две срещи

Националният отбор на Испания ще разчита на нов футболист за оставащите два двубоя от текущия прозорец в Лига на нациите на УЕФА. Фран Гарсия от Бетис се присъединява към състава, след като Алехандро Грималдо бе принуден да напусне лагера.

Промяната се наложи, след като защитникът на Атлетико Мадрид усети дискомфорт в лявото бедро по време на загрявката преди срещата между Испания и Хърватия на стадион „Санчес-Писхуан“. След направените прегледи медицинският щаб реши играчът да освободи лагера като превантивна мярка. Целта е да се избегнат излишни рискове и да се осигури оптималното му възстановяване.

По този начин Фран Гарсия, който има два двубоя за мъжкия тим, но не бе обличал екипа на „Ла Роха“ от октомври 2023 година, попълва състава на Испания за предстоящите две срещи от Лигата на нациите – надпревара, която спечели преди три години.

На 3 октомври испанците приемат Чехия в Овидео, а три дни по-късно гостуват на хърватите в Сплит.

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