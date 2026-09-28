Барселона изправя Флорентино Перес пред съда, вече е насрочена дата

Съдебната сага между испанските футболни колоси Реал Мадрид и Барселона навлиза в нова фаза. Президентът на „кралския клуб“ Флорентино Перес и каталунският гранд са призовани на помирително изслушване в съда след жалба за клевета, подадена от „блаугранас“ заради изказвания на “белия” бос от май тази година. Срещата е насрочена за 25 ноември от 9:40 часа в съдебната зала на мадридския съд.

Барселона настоява за официално опровержение и оттегляне на думите на Перес. Развитието на заседанието ще определи по-нататъшния ход на институционалния конфликт: ако президентът на Реал Мадрид откаже да се яви или се яви, но откаже да се извини и коригира думите си, каталунците ще пристъпят към завеждане на наказателно дело.

Информацията за насроченото заседание първо бе съобщена от радио „Копе“ и впоследствие потвърдена от вестник „Марка“. В Барселона недоволството от изявленията на Перес остава силно, като ръководството ги определи като позорящи и целящи умишлена дестабилизация на клуба.

Поводът за напрежението бяха публичните изказвания на Флорентино Перес относно скандала около плащанията към бившия съдийски шеф Енрикес Негрейра:

„Корупцията по случая „Негрейра“ е системна. Това е най-големият скандал в историята на футбола. Недопустимо е да слушаме председателя на Съдийската комисия да твърди, че тези неща трябва просто да бъдат забравени. Подготвяме доклад от 500 страници, който ще изпратим до УЕФА – вече разговарях с тях. В световния футбол няма такъв прецедент. УЕФА трябва най-накрая да се намеси решително, защото най-важният футбол в света – европейският – не може да остане под сянката на подозрения за купени съдии в продължение на 20 години.“

Отговорът от Каталуния не закъсня. Вицепрезидентът на Барселона Рафаел Юсте заяви дни по-късно: „Той прибегна до клевети, за да ни дестабилизира. Ще се видим в съда. Никой няма право да петни името и емблемата на Барса. Ние ще защитим клуба, защото истината е на наша страна.“

Още през юни каталунският клуб обяви задействането на правни мерки срещу Перес чрез официално съобщение: „ФК Барселона уведомява, че е внесена задължителната молба за помирение преди завеждане на наказателен иск за клевета по член 205 от Наказателния кодекс срещу президента на Реал Мадрид Флорентино Перес. Повод са неговите публични изяви на пресконференцията от 12 май и последвало интервю. Целта е господин Перес да се отрече от твърденията си, направени с пълното съзнание за тяхната неистинност, които уронват престижа и репутацията на клуба ни. Ако това искане не бъде уважено, Барселона ще премине към следващата съдебна инстанция с наказателна жалба.“

Правната битка продължава, като развръзката на този етап предстои да се реши на 25 ноември в Мадрид.

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