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Мбапе ще бъде на линия за "Ел Класико"

  • 29 сеп 2026 | 17:27
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Мбапе ще бъде на линия за "Ел Класико"

Килиан Мбапе се очаква да бъде възстановен и готов за "Ел Класико", което е на 25 октомври на "Камп Ноу", твърди ESPN. Голмайсторът на Реал Мадрид получи контузия в коляното по време на мача на Франция срещу Турция преди няколко дни.

Ибрахима Конате и Федерико Валверде също трябва да бъдат на разположение на Жозе Моуриньо за битката срещу Барселона. Конате също е с проблем в коляното, получен по време на тренировка миналата седмица. Валверде пък се контузи в мадриското дерби с Атлетико Мадрид преди паузата за националните отбори.

Очаква се Валверде да е готов още за мача срещу Виляреал на 10 октомври, но кога точно ще се завърнат Мбапе и Конате не е ясно. Травмата на защитнища не се смята за сериозна, но от Реал ще подходят предпазливо към включването му в игра. Преди големия сблъсък с Барселона "белите" имат мачове срещу Виляреал, Рома, Севиля и РБ Лайпциг.

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Снимки: Gettyimages

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