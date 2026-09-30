България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

Младежкият национален отбор на България се изправя срещу Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за Европейското първенство до 21 години през 2027 г. Срещата е днес от 19:00 часа на „Малшовичка Арена“ в Храдец Кралове. Главен съдия на мача е полякът Дамян Кош.

„Лъвчетата“ влизат в двубоя с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа с 2:1 над Португалия. Българският тим показа характер в края на двубоя, след като Тодор Павлов изравни в 87-ата минута, а Александър Маринов донесе успеха с попадение в добавеното време.

Младежите отпътуваха за Чехия

Трите точки срещу португалците запазиха шансовете на България за класиране на европейските финали. Чехите от своя страна направиха грешна стъпка в последния мач завършвайки наравно 1:1 в двубоя срещу Азербайджан.

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Възпитаниците на Тодор Янчев заемат третото място в група B с 14 точки, докато Чехия е на втората позиция с 15 пункта. Лидер е Португалия с 19 точки. Регламентът дава допълнителна мотивация на двата тима. Победителите в деветте квалификационни групи и най-добрият втори отбор се класират директно за Евро 2027, а останалите осем тима, завършили на второ място, ще играят баражи за още четири квоти.

Срещата в Храдец Кралове е първото от двете оставащи изпитания за България в груповата фаза. След гостуването на Чехия младежките национали ще приемат Шотландия на 6 октомври в Пазарджик.

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Двата отбора вече се срещнаха веднъж в настоящата квалификационна кампания, като България излезе победител след успех с 2:1 в Пазарджик. Чехите поведоха чрез Матей Шин в 30-ата минута, но само четири минути по-късно Никола Илиев възстанови равенството. Петко Панайотов се превърна в герой за „лъвчетата“, след като в 85-ата минута реализира победното попадение след асистенция на Кристиян Балов

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