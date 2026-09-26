Реал Мадрид също потвърди за травмата на Мбапе, но си отдъхна

Килиан Мбапе страда от „хиперекстензия на задната капсула на лявото коляно“. Това обявиха от Реал Мадрид в официално медицинско съобщение след прегледите, на които нападателят се подложи в спортния комплекс „Валдебебас“.

Мбапе напусна лагера на Франция, контузията му не е безобидна

Французинът получи травмата през второто полувреме на мача от Лигата на нациите срещу Турция, точно в ситуацията, при която отбеляза единствения гол в срещата. Мбапе стреля с десния крак, но се контузи в левия. Това веднага предизвика тревога както във френския национален отбор, който незабавно го освободи, така и в Мадрид, където се надяваха да го имат на разположение след паузата за националните отбори.

Parte médico de Mbappé.https://t.co/BtT49vEgsp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 26, 2026

Добрата новина за Франция и Реал е, че се очаква Мбапе да отсъства от терените само около две седмици - между 10 и 12 дни.

Контузията е в лявото коляно – ставата, която му създаваше толкова много проблеми между декември и март. Този път травмата го поставя под въпрос единствено за следващия мач от Ла Лига след паузата – на 10 октомври на „Бернабеу“ срещу Виляреал. Предвид прогнозния период за възстановяване обаче, има голяма вероятност той да бъде готов за игра.

🚨💣 BREAKING: Kylian Mbappé will be out for around 2 WEEKS. @AranchaMOBILE pic.twitter.com/W2hV8rJNRx — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 26, 2026

В Реал Мадрид новината за контузията на Мбапе не беше приета добре, въпреки че се оказа по-лека от очакваното, съобщава "Марка". "Лос бланкос" се притесняват за националите си, след като преди Килиан, Ибрахима Конате също се контузи с Франция. Същевременно селекционерът на Мароко Мохамед Уахби призна, че Браим Диас е извън групата поради дискомфорт, но остава на лагер с надеждата да се възстанови за следващия мач

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