Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Тебас: Докато Флорентино е президент на Реал Мадрид, отношенията ни няма да се подобрят

Тебас: Докато Флорентино е президент на Реал Мадрид, отношенията ни няма да се подобрят

  • 24 сеп 2026 | 06:32
  • 763
  • 4
Тебас: Докато Флорентино е президент на Реал Мадрид, отношенията ни няма да се подобрят

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас говори пред медиите относно полемиката с Реал Мадрид, като се позова на публикацията си в социалната мрежа „Екс“ от предходния ден.

Запитан за официалното съобщение на Реал Мадрид, той коментира: „Ако не бях отговорен, нямаше да съм тук дванадесет години. От много години сме в тази ситуация с Реал Мадрид ТВ и когато нещата в клуба се объркат, те критикуват всичко живо, което е срамно. Това е липса на уважение към всички – към Ла Лига, към клубовете и към феновете“.

Реал Мадрид реагира остро и поиска смяна на шефа на Ла Лига
Реал Мадрид реагира остро и поиска смяна на шефа на Ла Лига

Относно спорните моменти в дербито, Тебас заяви: „Разбирам критиката, но не мога да приема твърденията, че първенството е опорочено. Някои хора явно гледат действието на Белингам с различни очила от останалия свят. В никакъв случай това не може да бъде червен картон. Що се отнася до ситуацията с Канг-Ин, действието можеше да бъде за червен картон, но не беше толкова очевидно, колкото твърдят други“.

По повод отношенията си с Флорентино Перес, президентът на Ла Лига беше категоричен: „Докато Флорентино Перес е президент на Реал Мадрид, отношенията ни са невъзстановими. Проблемът е в модела на футбола, който Флорентино предлага, а ние не го подкрепяме. Ако в бъдеще има друг президент, ще видим. Изобщо не съм съгласен със сегашното ръководство, но нямам нищо против Реал Мадрид. Това е моят отбор от дете“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Бруно Гимараеш: Бих изпълни дузпата срещу Норвегия още хиляда пъти

Бруно Гимараеш: Бих изпълни дузпата срещу Норвегия още хиляда пъти

  • 23 сеп 2026 | 23:54
  • 1028
  • 1
Обамеянг ляга под ножа заради контузия в коляното

Обамеянг ляга под ножа заради контузия в коляното

  • 23 сеп 2026 | 23:26
  • 1094
  • 0
Луис Диас ще пропусне три мача на националния отбор на Колумбия

Луис Диас ще пропусне три мача на националния отбор на Колумбия

  • 23 сеп 2026 | 22:51
  • 1326
  • 3
Мбапе се завърна в тренировките на Франция след прекаран грип

Мбапе се завърна в тренировките на Франция след прекаран грип

  • 23 сеп 2026 | 21:55
  • 3288
  • 7
Клоп преди утрешния си дебют: Няма да обещая трофеи за Германия, но определено ще опитаме

Клоп преди утрешния си дебют: Няма да обещая трофеи за Германия, но определено ще опитаме

  • 23 сеп 2026 | 20:58
  • 6842
  • 26
Сака: Белегът от полуфинала с Аржентина все още е пресен, но искаме да гледаме напред

Сака: Белегът от полуфинала с Аржентина все още е пресен, но искаме да гледаме напред

  • 23 сеп 2026 | 20:13
  • 1629
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

  • 23 сеп 2026 | 18:40
  • 40862
  • 143
Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

  • 24 сеп 2026 | 07:10
  • 860
  • 0
Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 07:25
  • 742
  • 0
Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

  • 24 сеп 2026 | 00:54
  • 16831
  • 13
Време е за първия кръг на Евролигата

Време е за първия кръг на Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 07:44
  • 218
  • 0
По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България

По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България

  • 23 сеп 2026 | 18:11
  • 19717
  • 19