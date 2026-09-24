Тебас: Докато Флорентино е президент на Реал Мадрид, отношенията ни няма да се подобрят

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас говори пред медиите относно полемиката с Реал Мадрид, като се позова на публикацията си в социалната мрежа „Екс“ от предходния ден.

Запитан за официалното съобщение на Реал Мадрид, той коментира: „Ако не бях отговорен, нямаше да съм тук дванадесет години. От много години сме в тази ситуация с Реал Мадрид ТВ и когато нещата в клуба се объркат, те критикуват всичко живо, което е срамно. Това е липса на уважение към всички – към Ла Лига, към клубовете и към феновете“.

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Относно спорните моменти в дербито, Тебас заяви: „Разбирам критиката, но не мога да приема твърденията, че първенството е опорочено. Някои хора явно гледат действието на Белингам с различни очила от останалия свят. В никакъв случай това не може да бъде червен картон. Що се отнася до ситуацията с Канг-Ин, действието можеше да бъде за червен картон, но не беше толкова очевидно, колкото твърдят други“.

По повод отношенията си с Флорентино Перес, президентът на Ла Лига беше категоричен: „Докато Флорентино Перес е президент на Реал Мадрид, отношенията ни са невъзстановими. Проблемът е в модела на футбола, който Флорентино предлага, а ние не го подкрепяме. Ако в бъдеще има друг президент, ще видим. Изобщо не съм съгласен със сегашното ръководство, но нямам нищо против Реал Мадрид. Това е моят отбор от дете“.

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Снимки: Imago