Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

Легендата на българския футбол Красимир Балъков, който е бивш футболист на Щутгарт, се изказа изключително ласкаво за новия треньор на ЦСКА Маркус Гиздол. Както е известно, германският специалист от вчера официално е начело на "червените".

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"Това е човек, който има много опит. За мен ще бъде полезен на ЦСКА. Аз лично съм работил две години с един от помощниците му Райнер Видмайер и за него мога да говоря само суперлативи какъв професионалист и човек е. Относно Гиздол знам, че е много разчупен, тъй като не е бил треньор само в Германия. Той ще донесе германската дисциплина в тима, която е нужна винаги в даден отбор, когато имаш амбиция да постигаш високи цел, каквито несъмнено са тези на ЦСКА, особено след предстоящото откриването и на новия стадион. Фактът, че Гиздол има опит в Турция и Русия ще му помогне по-бързо да свикне с нашия манталитет и няма да има типичната за един класически германец, който е работил само в родината си, адаптация.

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Ръководството на "червените" са си направили задълбочен анализ при избора, което значи, че са сигурни в своето решение. Четох от вас медиите, че с шефовете на "армейците" са се срещали с много специалисти и това само показва, че той е много качествен треньор, след като са се спрели на него. Знам, че това е първият германски треньор в историята на ЦСКА и му пожелаем успех", заяви Красимир Балъков пред Sportal.bg.

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Бала има рекордните за български футболист 300 мача за германски отбор, като освен това е обявен от феновете на Щутгарт за номер едно в историята на клуба, а също така е част от идеалния тим в историята на швабите Бившият плеймейкър има и 73 гола в Германия. Той е единственият българин, който е бил старши треньор в Бундеслигата, като води 8 мача Кайзерслаутерн през 2012 година.

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