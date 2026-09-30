Трикратен шампион с Интер е пред договор с Болоня

Десният бек Матео Дармиан е на път да се присъедини към Болоня като свободен агент, съобщава Николо Скира.

Според трансферния експерт още днес се очаква 36-годишният играч да премине медицински прегледи и да подпише договор до края на сезона. Друг популярен италиански журналист - Джанлука Ди Марцио, обаче уточнява, че Дармиан първо ще се включи в няколко тренировки на тима през следващите дни и едва след това ще се реши дали ще стане част от състава на Рафаеле Паладино. До варианта с неговото привличане се стигна заради сериозната мускулна контузия, която Емил Холм получи при победата на Швеция с 2:1 над Румъния в Лигата на нациите.

DARMIAN A CASTELDEBOLE!✅

Matteo #Darmian è arrivato a Casteldebole alle 8:40 pronto per il suo primo allenamento con il #Bologna.

Dopo i test fisici di ieri mattina, l’ex difensore dell’#Inter verrà valutato per capire se è in condizione, poi, eventualmente, la firma fino a… pic.twitter.com/p6ZTBoyDil — Massimo Guerrieri (@MaxGu3rrieri) September 30, 2026

Дармиан прекара последните шест сезона в Интер, където изигра 218 мача с 13 гола и 13 асистенции, печелейки по три пъти титлата в Серия "А", Купата на Италия и суперкупата на страната. През лятото обаче бившият италиански национал, който има 46 двубоя за “Скуадра адзура”, напусна миланския гранд, тъй като договорът му не беше подновен.

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Снимки: Gettyimages