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Кейн: Антъни Гордън и Трент се развиха в Ла Лига

  • 30 сеп 2026 | 15:50
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Кейн: Антъни Гордън и Трент се развиха в Ла Лига

Капитанът на английския национален отбор Хари Кейн похвали съотборниците си Антъни Гордън и Трент Александър-Арнолд за представянето им в двубоя с Чехия от Лигата на нациите, който "трите лъва" спечелиха с 2:0 като гости. Според Кейн трансферите, които двамата осъществиха - съответно в Барселона и Реал Мадрид, са им помогнали да надградят. Гордън реализра първия гол за успеха над чехите, а асистенция за него той получи от Александър-Арнолд.

Поредните голове на Гордън и Кейн донесоха първия успех на Англия след Световното
Поредните голове на Гордън и Кейн донесоха първия успех на Англия след Световното

За бившия нападател на Нюкасъл, който премина в испанската Ла Лига това лято, това е гол в трети пореден мач, в който играе.  "Мисля, че един трансфер като неговия в голям клуб дава много повече увереност на играча. Ти почваш да вярваш, че принадлежиш на голямата сцена и това се вижда все по-ясно с изявите му за Англия. Той се представи фантастично срещу Испания в събота, срещу Чехия също успя да направи разликата. Той винаги иска да бъде директен и да ни помогне да излезем напред", каза Кейн по адрес на 25-годишния Гордън.

Кейн: Не беше най-вълнуващият мач, но си свършихме работата
Кейн: Не беше най-вълнуващият мач, но си свършихме работата

"Трент му достави чудесна топка за днешния гол, но това попадение не бе лесно за реализиране. Самият Трент бе невероятен. Пасовете и центриранията му бяха страхотни, но той се справи и в защита. Той е фантастичен играч. Надявам се, че той ще продължи да работи по същия начин", добави английският капитан. Англия има да изиграе още два мача в този прозорец за националните отбори. В събота тимът гостува на Хърватия, а във вторник е домакинството на Чехия на "Уембли". Ако запише участие и в двете срещи, Хари Кейн ще изравни рекорда на Питър Шилтън от 125 мача с националната фланелка.

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Снимки: Gettyimages

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