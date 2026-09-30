Нови проблеми за футболист на Реал Мадрид

Младият защитник на Реал Мадрид Раул Асенсио, който заради травма не е играл от края на миналия сезон, ще бъде извън терените за още около три месеца поради предстояща хирургическа намеса.

Той има болки в дясната пищялна кост, който го мъчи от известно време насам. В тази връзка лекарският екип реши проблемът да бъде отстранен оперативно. Според официалния медицински бюлетин на клуба интервенцията ще се състои утре (четвъртък), след което веднага ще стартира процесът по възстановяване.

Решението е взето единодушно, за да се сложи край на болките, които мъчат юношата на мадридчани. Той страда от този проблем от месеци, а консервативното лечение не даде необходимия резултат. Първоначалният план на бранителя беше да изчака до Коледа, за да се прецени състоянието му в края на календарната година.

В крайна сметка надделя грижата за дългосрочното здраве на футболиста, тъй като става дума за малка стрес-фрактура. Защитникът имаше известни колебания, тъй като този сезон все още не е записал игрови минути в официален двубой, а травмата на Ибрахима Конате и продължаващото отсъствие на Едер Милитао можеха да му открият шанс за изява на терена.

Макар и с болки, Раул Асенсио беше в групата на Жозе Моуриньо за няколко от последните срещи, но така и не влезе в игра.

Иначе испанецът си има главоболия и извън футбола, тъй като наскоро имаше две произнасяния на съда по дела срещу него. В едното той беше осъден за шофиране в нетрезво състояние (глоба и отнемане на книжката за 8 месеца), а в другото се измъкна "сух" по обвинение за разпространение на видеоклипове със сексуално съдържание.

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