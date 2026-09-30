Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид

Нови проблеми за футболист на Реал Мадрид

  • 30 сеп 2026 | 14:41
  • 439
  • 0
Нови проблеми за футболист на Реал Мадрид

Младият защитник на Реал Мадрид Раул Асенсио, който заради травма не е играл от края на миналия сезон, ще бъде извън терените за още около три месеца поради предстояща хирургическа намеса.

Той има болки в дясната пищялна кост, който го мъчи от известно време насам. В тази връзка лекарският екип реши проблемът да бъде отстранен оперативно. Според официалния медицински бюлетин на клуба интервенцията ще се състои утре (четвъртък), след което веднага ще стартира процесът по възстановяване.

Решението е взето единодушно, за да се сложи край на болките, които мъчат юношата на мадридчани. Той страда от този проблем от месеци, а консервативното лечение не даде необходимия резултат. Първоначалният план на бранителя беше да изчака до Коледа, за да се прецени състоянието му в края на календарната година.

В крайна сметка надделя грижата за дългосрочното здраве на футболиста, тъй като става дума за малка стрес-фрактура. Защитникът имаше известни колебания, тъй като този сезон все още не е записал игрови минути в официален двубой, а травмата на Ибрахима Конате и продължаващото отсъствие на Едер Милитао можеха да му открият шанс за изява на терена.

Макар и с болки, Раул Асенсио беше в групата на Жозе Моуриньо за няколко от последните срещи, но така и не влезе в игра.

Иначе испанецът си има главоболия и извън футбола, тъй като наскоро имаше две произнасяния на съда по дела срещу него. В едното той беше осъден за шофиране в нетрезво състояние (глоба и отнемане на книжката за 8 месеца), а в другото се измъкна "сух" по обвинение за разпространение на видеоклипове със сексуално съдържание.

Осъденият вече футболист на Реал Мадрид избегна затвор по второто дело
Осъденият вече футболист на Реал Мадрид избегна затвор по второто дело
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Съперниците на Манчестър Сити обмислят гласуване за изхвърляне на клуба от Премиър лийг

Съперниците на Манчестър Сити обмислят гласуване за изхвърляне на клуба от Премиър лийг

  • 30 сеп 2026 | 09:42
  • 7390
  • 18
Мардин 1969 официално представи Ивайло Петев

Мардин 1969 официално представи Ивайло Петев

  • 30 сеп 2026 | 07:59
  • 4644
  • 3
Британското правителство с коментар за Манчестър Сити: Изключително сериозен казус

Британското правителство с коментар за Манчестър Сити: Изключително сериозен казус

  • 30 сеп 2026 | 07:49
  • 2288
  • 0
Ювентус обяви 66 милиона евро загуба, но планира мащабно увеличение на капитала

Ювентус обяви 66 милиона евро загуба, но планира мащабно увеличение на капитала

  • 30 сеп 2026 | 07:35
  • 1954
  • 0
Ламин Ямал: Поредна заявка за „Златната топка“

Ламин Ямал: Поредна заявка за „Златната топка“

  • 30 сеп 2026 | 07:04
  • 3423
  • 11
Мексико и Перу не успяха да се победят в контрола

Мексико и Перу не успяха да се победят в контрола

  • 30 сеп 2026 | 06:26
  • 1970
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 96235
  • 225
Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

  • 30 сеп 2026 | 13:51
  • 6476
  • 12
Официално! Атанас Рибарски пое националите

Официално! Атанас Рибарски пое националите

  • 30 сеп 2026 | 14:14
  • 4706
  • 21
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 29031
  • 10
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 43683
  • 22
България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

  • 30 сеп 2026 | 08:00
  • 11657
  • 2