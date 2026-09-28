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Хеттрик на Енер Валенсия класира Бока на полуфинал за Купата след шеметен обрат

  • 28 сеп 2026 | 08:24
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Хеттрик на Енер Валенсия класира Бока на полуфинал за Купата след шеметен обрат

Истинска лудост се разигра тази нощ в турнира за Купата на Аржентина в четвъртфиналния сблъсък между отборите на Расинг Клуб и Бока Хуниорс. Грандът от Буенос Айрес съумя да се класира на полуфиналите в надпреварата, налагайки се с 3:2 в сблъсък, надхвърлящ традиционното понятие за футболна драма, след като близо четвърт час преди края на редовното време тимът изоставаше в резултата с два гола, но се вдигна в последните минути и стигна до паметен обрат.

Гастон Андрес Лодико се разписа в 19-ата минута на срещата и даде преднина на символичните домакини от Расинг, след като двубоят се изигра на неутрален терен на стадион "Гиганте де Ароито" в Росарио.

В началото на второто полувреме Расинг направи огромна крачка към победата, след като Адриан Мартинес покачи в 47-ата минута.

От Бока обаче бяха отказали да кажат последната си дума, а в 56-ата минута на терена се появи и главният архитект на драматичния успех. Това бе голмайстор номер едно в историята на ЕквадорЕнер Валенсия. В началото не се предполагаше какво предстои, но в 72-рата минута 36-годишната голова машина намали.

Така се стигна до 80-ата минута, когато Валенсия изригна за втори път и изравни резултата, а нататък по всичко личеше, че двубоят няма да се реши в традиционното игрово време.

Валенсия обаче не бе казал последната си дума и в 5-ата минута на минималното продължение еквадорецът нанесе болезнен шамар на всички от Расинг, които само допреди двайсетина минути се виждаха във финалната четворка.

Разбира се, играчът отпразнува бурно великия обрат и бе санкциониран с жълт картон, но това бе последното нещо, което го вълнуваше в този момент. "Благодаря на Бог за всичко това" – каза Валенсия след последния съдийски сигнал пред телевизионните камери на стадиона в Росарио.

"Преживях някои трудни моменти, но знаех, че идването в Бока ще бъде такова . Тук винаги трябва да печелиш и ние винаги се готвим да печелим, и днес това се случи. Знаех, че първите няколко мача ще бъдат трудни, когато пристигнах тук. След това постепенно влязох в добра физическа форма, не отстъпвайки на останалите си съотборници, и изиграх няколко мача. Сега най-накрая успях да се включа и да спечеля.

Това е незабравимо , вижте всичко, което се случва тук. Мачът свърши преди двадесет или тридесет минути и хората все още пеят, това е впечатляващо. Това е светът на Бока и затова сме толкова щастливи тук", каза още в емоционалния си коментар Валенсия.

СНИМКА: BocaJrsOficial// Twitter

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