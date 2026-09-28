Скалони остава начело на Аржентина до Мондиал 2030

Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони е близо до подписване на нов договор с Аржентинската футболна федерация, съобщиха медиите в страната. Новият контракт на 48-годишния треньор се очаква да бъде със срок до края Световното първенство през 2030 г. Настоящото споразумение изтича през декември 2026 г., а самият той намекна за възможно оттегляне след загубата на Аржентина с 0:1 от Испания на финала на Световното първенство през юли.

Скалони е начело на националния отбор от лятото на 2018 г. По време на неговия мандат отборът спечели злато на Световното първенство през 2022 г. и две титли от Копа Америка.

На последното Световно първенство, под ръководството на Скалони, Аржентина стигна до финала, където загуби от Испания. В 104 мача под ръководството на Скалони отборът има баланс от 80 победи, 14 равенства и 10 загуби.

Повечето играчи на "албиселесте" неколкократно призоваваха Скалони да остане на поста в последните седмици.

#SelecciónMayor Comenzaron las charlas entre el Presidente de la @afa, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste. pic.twitter.com/2Yhki7a8Zf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 25, 2026

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Снимки: Imago