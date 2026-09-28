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Меси на два гола от рекорда за най-много попадения от пряк свободен удар в историята

  • 28 сеп 2026 | 05:46
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Меси на два гола от рекорда за най-много попадения от пряк свободен удар в историята

Лионел Меси се доближи на два гола от върха в класацията за най-резултатните изпълнители на преки свободни удари в историята на футбола. Това сочи публикация на аржентинското издание Diario Olé, което представи актуалната подредба сред голмайсторите от статично положение.

Аржентинецът достигна 76 попадения от пряк свободен удар, след като се разписа при поражението на Интер Маями от Кълъмбъс Крю с 1:2. Головото му попадение донесе временното изравняване в срещата.

Начело в класацията остава бразилецът Марселиньо Кариока със 78 гола. Меси е втори със своите 76, а след него се нареждат още трима представители на Бразилия. Жаир Роза Пинто е трети със 74 попадения, Роберто Динамите заема четвъртата позиция със 73, а челната петица се затваря от Жунинньо Пернамбукано със 72 гола.

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