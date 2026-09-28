Трафърд: Мечтата не всеки футболист е да бъде титуляр за Англия

Вратарят Джеймс Трафърд приема конкуренцията с Джордан Пикфорд, опитвайки се да се утвърди като титулярен страж в националния отбор по футбол на Англия. Мениджърът на състава Томас Тухел поднесе изненада, давайки шанс на Трафърд в откриващия мач от Лигата на нациите в събота срещу Испания, а също така потвърди, че вратарят на Лийдс ще пази и срещу Чехия в Прага във вторник.

Пикфорд ще се завърне сред титулярите за двубоя срещу Хърватия в Риека и домакинския сблъсък с Чехия, но това бе първи знак, че осемгодишният период на играча на Евертън като номер 1 в националния тим може да бъде застрашен.

„Мечтата на всеки вратар и всеки футболист е да играе за Англия и да бъде титуляр“, коментира Трафърд. „Всички вярват, че могат да са титуляри и всички просто се опитват да докажат всеки ден, че могат да го направят. Всеки в отбора е футболист на високо ниво и се бори да играе, така че не е по-различно на никоя позиция. Всички дават всичко от себе си и се опитват да се представят възможно най-добре, за да играят“, добави вратарят на Лийдс.

„Аз и Пикс се разбираме много добре и реалността във футбола е, че всички се конкурират за титулярния състав", каза той.

Джеймс Трафорд вярва, че заслужава шанса си след страхотния старт на сезона с клубния си тим. „Моята цел винаги е била да играя в топ лига и да за топ отбор като Лийдс този сезон. Това е, което исках да правя. Просто обичам да играя футбол. Това ме прави щастлив. Много е забавно да играеш футбол. Лийдс е невероятен клуб и страхотен отбор. Наистина съм щастлив“, заяви още английският национал.

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Снимки: Imago