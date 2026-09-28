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Льо Норман заменя контузения Ерик Гарсия в състава на Испания

  • 28 сеп 2026 | 10:48
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Льо Норман заменя контузения Ерик Гарсия в състава на Испания

Защитникът Робин льо Норман беше повикан в националния тим на Испания, за да замени контузения Ерик Гарсия, обявиха от Испанската футболна федерация. Бранителят на Барселона Гарсия отпадна от титулярния състав при победата с 3:2 над Англия на „Уембли“ в събота, след като получи контузия по време на загрявката.

„Футболистът на Атлетико Мадрид Робин льо Норман замества Ерик Гарсия в лагера на испанския национален отбор“, се казва в изявлението и продължава: „Централният защитник на Барселона почувства известен дискомфорт в лявото си коляно и след направените изследвания беше решено да бъде изваден от тима поради близостта на предстоящите мачове, за да се избегне всякакъв риск и се запази здравето на играча.“

29-годишният Льо Норман, който има 27 мача за Испания, пропусна Световното първенство през юни и юли. 25-годишният Гарсия беше част от испанския състав за Мондиал 2026 и взе участие единствено във финала срещу Аржентина.

Испания посреща отбора на Хърватия във вторник и Чехия на 3 октомври, преди да гостува на Хърватия три дни по-късно в Лигата на нациите.

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Снимки: Imago

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