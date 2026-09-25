Манчестър Сити с позиция след новината, че клубът е признат за виновен

Манчестър Сити излезе с позиция, след като се появиха информации, че клубът е признат за виновен по 114 от 115-те обвинения, повдигнати от Висшата лига преди три години.

От "Етихад" твърдят, че процесът на Висшата лига по техните обвинения все още „продължава“, въпреки медийните публикации че са признати за виновни по над 100 точки за нарушаване на финансовите правила. Първоначално „гражданите“ бяха обвинени преди три години след продължително разследване на дейността им.

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

В петък следобед се появиха информации, че клубът е признат за виновен, което накара Сити да реагира чрез позиция, огласена от говорителя на клуба пред някои от водещите медии на Острова.

В негово изявление се казва: „Процесът на Висшата лига остава в ход, като предстои да бъдат завършени значителни елементи и той е обект на строга конфиденциалност. Поради това позицията на футболен клуб Манчестър Сити остава в съответствие с изявлението на клуба от февруари 2023 г.

Клубът стриктно спазва надлежния процес в продължение на осем години, основавайки се на това, че бордът и ръководството на Висшата лига ще действат като независим, безпристрастен и справедлив регулатор, свободен от партийно влияние.“

Изявлението, публикувано от Сити през февруари 2023 г., гласеше: „ФК Манчестър Сити е изненадан от повдигането на тези предполагаеми нарушения на правилата на Висшата лига, особено предвид широкото сътрудничество и огромното количество подробни материали, които бяха предоставени на ВЛ.

Клубът приветства разглеждането на този въпрос от независима комисия, която безпристрастно да прецени всеобхватния набор от неопровержими доказателства в подкрепа на нашата позиция. Като такива, очакваме с нетърпение този въпрос да бъде приключен веднъж завинаги.“

Въпреки че изглежда са признати за виновни, на Сити все още не е наложено наказание. Очаква се клубът да обжалва решението, което може да забави приключването на процеса за известно време.

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Отдавна се обсъждат редица потенциални наказания, които включват, но не се ограничават до, значителна глоба или отнемане на точки. Изхвърляне от Висшата лига и отнемане на трофеи също не се изключват като възможни варианти.

Мениджърът на Сити Енцо Мареска беше попитан за обвиненията по-рано това лято и изрази увереност, че продължаващото разследване няма да повлияе на кампанията на неговия отбор.

Сити започна сезона в перфектна форма и оглавява ранното класиране, след като спечели всеки от първите си пет мача. Следващият им двубой е срещу Ливърпул след международната пауза.

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