Още притеснения в Ливърпул след контузията на Гакпо

Втори ключов играч на Ливърпул получи контузия по време на паузата за националните отбори. След като Александър Исак вече напусна лагера на националния отбор на Швеция заради травма в бедрото, сега и Коди Гакпо има проблеми. Нидерландецът, който се намира в чудесна форма от началото на сезона, бе заменен след само 17 минути игра в мача срещу Сърбия, след като усука глезена си и бе принудително заменен.
Исак се прибира преждевременно в Ливърпул
Селекционерът на “лалетата” Чави Ернандес сподели, че контузията не изглежда сериозна, но по-късно днес ще се знае повече за състоянието на Гакпо, след като той премине преглед на ядрено-магнитен резонанс.
Запитан дали контузията е сериозна, Чави отговори:
“Не мисля. Става въпрос за глезена. Не знам точно какви за последствията, но утре (б.ред. - днес) ще разберем. Дано не е нещо сериозно”.
Положителното за Ливърпул е, че до важният сблъсък с Манчестър Сити, който е първият за отбора след паузата за националните отбори, има още почти две седмици. Сблъсъкът на “Анфийлд” е на 11 октомври.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago