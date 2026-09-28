Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул

Още притеснения в Ливърпул след контузията на Гакпо

  • 28 сеп 2026 | 09:45
  • 1950
  • 0
Още притеснения в Ливърпул след контузията на Гакпо

Втори ключов играч на Ливърпул получи контузия по време на паузата за националните отбори. След като Александър Исак вече напусна лагера на националния отбор на Швеция заради травма в бедрото, сега и Коди Гакпо има проблеми. Нидерландецът, който се намира в чудесна форма от началото на сезона, бе заменен след само 17 минути игра в мача срещу Сърбия, след като усука глезена си и бе принудително заменен.

Исак се прибира преждевременно в Ливърпул
Исак се прибира преждевременно в Ливърпул

Селекционерът на “лалетата” Чави Ернандес сподели, че контузията не изглежда сериозна, но по-късно днес ще се знае повече за състоянието на Гакпо, след като той премине преглед на ядрено-магнитен резонанс.

Запитан дали контузията е сериозна, Чави отговори:

“Не мисля. Става въпрос за глезена. Не знам точно какви за последствията, но утре (б.ред. - днес) ще разберем. Дано не е нещо сериозно”.

Положителното за Ливърпул е, че до важният сблъсък с Манчестър Сити, който е първият за отбора след паузата за националните отбори, има още почти две седмици. Сблъсъкът на “Анфийлд” е на 11 октомври.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Льо Норман заменя контузения Ерик Гарсия в състава на Испания

Льо Норман заменя контузения Ерик Гарсия в състава на Испания

  • 28 сеп 2026 | 10:48
  • 239
  • 0
Скалони остава начело на Аржентина до Мондиал 2030

Скалони остава начело на Аржентина до Мондиал 2030

  • 28 сеп 2026 | 10:33
  • 376
  • 0
Трафърд: Мечтата не всеки футболист е да бъде титуляр за Англия

Трафърд: Мечтата не всеки футболист е да бъде титуляр за Англия

  • 28 сеп 2026 | 10:27
  • 269
  • 0
Защо Висшата лига е изправена пред несигурност и хаос след решението за Манчестър Сити

Защо Висшата лига е изправена пред несигурност и хаос след решението за Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 10:05
  • 1780
  • 3
Хеттрик на Енер Валенсия класира Бока на полуфинал за Купата след шеметен обрат

Хеттрик на Енер Валенсия класира Бока на полуфинал за Купата след шеметен обрат

  • 28 сеп 2026 | 08:24
  • 2170
  • 0
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 4632
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 15473
  • 7
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 6738
  • 23
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 4632
  • 0
Меси на два гола от рекорда за най-много попадения от пряк свободен удар в историята

Меси на два гола от рекорда за най-много попадения от пряк свободен удар в историята

  • 28 сеп 2026 | 05:46
  • 5924
  • 9
Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

  • 28 сеп 2026 | 09:17
  • 3900
  • 5
Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

  • 27 сеп 2026 | 23:40
  • 47864
  • 143