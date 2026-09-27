Съставите на Германия и Гърция

Тази вечер Германия приема Гърция в среща от втория кръг в група 2 от Лига "А" в Лигата на нациите. Бундестимът не започна твърде убедително участието си в тази надпревара, като записа равенство в първия си мач с Нидерландия (1:1). Сега пред възпитаниците на Юрген Клоп стои задачата за задължителни три точки. Южните ни съседи обаче са корав съперник, който едва ли ще се даде без бой.

Клоп е избрал да започне мача с Юнес Ебнуталиб като изнесен нападател и Кевин Шаде, Бамбасе Конте и Карим Адейеми зад гърба му. Двойката опорни халфове пък са Йошуа Кимих и Феликс Нмеча.

𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝘆 𝗫𝗜 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗰𝗲 🇩🇪🇬🇷 pic.twitter.com/PMNSkWuRAQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 27, 2026

Селекционерът на Гърция Иван Йованович пък залага на Евангелос Павлидис и Андрюс Тете в предни позиции, Константинос Карецас и Христос Цолис започват на двете крила, а в средата на терена ще си партнират Атанасиос Андруцос и Христос Зафеирис.

ГЕРМАНИЯ: Нюбел, Вагноман, Та, Бисек, Браун, Кимих, Нмеча, Шаде, Конте, Ебнуталиб, Адейеми

ГЪРЦИЯ: Цолакис, Вагианидис, Мавропанос, Рецос, Цимикас, Зафеирис, Андруцос, Цолис, Карецас, Павлидис, Тете

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