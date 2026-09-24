Конте е фаворит за треньорския пост в Манчестър Юнайтед при уволнение на Карик

Слуховете в Италия, че Антонио Конте е основен кандидат да замени Майкъл Карик начело на Манчестър Юнайтед, се засилват. Подобна промяна би се осъществила, ако от ИНЕОС решат да предприемат действия.

Италианският тактик е свободен агент от лятото, когато прекрати договора си с Наполи по взаимно съгласие година преди изтичането му. За двата си сезона в Неапол той спечели титлата в Серия "А" и Суперкупата на Италия, като неизменно завършваше в топ две на класирането. Представянето в европейските турнири обаче беше разочароващо.

Изданието „Калчомеркато“ отбелязва, че Конте е горещият фаворит в йерархията на Манчестър Юнайтед, който да изведе отбора от кризата след само две победи, две равенства и три загуби във всички турнири от началото на сезона.

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Името на Конте се свързваше още с Ювентус и Милан, но Лучано Спалети и Рубен Аморим успяха да намалят напрежението върху себе си със силни резултати преди паузата за националните отбори.

57-годишният специалист познава добре английския футбол, след като спечели Висшата лига с Челси през 2017 г., както и ФА Къп. В кариерата си има още пет титли от Серия А и две Суперкупи на Италия.

Вторият му престой във Висшата лига, начело на Тотнъм Хотспър, беше по-малко успешен и приключи преждевременно през март 2023 г.

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Снимки: Gettyimages