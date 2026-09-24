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Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 07:25
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Тази вечер започва редовният сезон на Евролигата, а още в първия ден на турнира стартира участието си и действащият шампион Олимпиакос, с водеща фигура Александър Везенков.

Първият съперник на Сашо и компания е испанският Баскония. Двубоят в “Буеса Арена” във Витория-Гастейз започва в 21:30 часа българско време.

През миналия сезон “червено-белите” от Пирея победиха на два пъти Баскония и са в серия от 4 поредни успеха срещу този противник. Олимпиакос има и предимство в преките двубои между двата тима в исторически план с 32:20 победи.

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През миналия сезон испанският тим завърши на 18-о място в класирането на редовния сезон, докато гръцкият финишира на първата позиция.

Миналата седмица Олимпиакос победи драматично Фенербахче на полуфиналите на първото издание на турнира Суперкупа на Евролигата, след което отстъпи, също след здрава битка, на финала пред испанския гранд Реал Мадрид.

Съставът на Йоргос Барцокас се подсили през лятото с гардовете Жан Монтеро и Коди Милър-Макинтайър, както и с крилото Мбайе Ндиайе, но пък загуби някои важни фигури за тима в последните години като Томас Уолкъп, Алек Питърс и преминалия в Панатинайкос Мустафа Фал.

Баскония също се раздели с някои важни играчи, като сред тях бе и една от големите звезди на тима Тимоте Луваву-Кабаро. Кенет Фарийд и Крис Дуарте пък са две от по-интересните нови попълнения на отбора.

Новопривлеченият център Алекс Лен пък изненадващо се раздели с тима ден преди мача, а за Олимпиакос под въпрос е друг играч на позицията 5 - Никола Милутинов.

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Снимки: Imago

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