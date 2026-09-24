Реал Мадрид отново насочи поглед към играч на Байерн

Реал Мадрид отново е насочил вниманието си към звезда на Байерн (Мюнхен), но този път не става въпрос за Майкъл Олисе. След месеци на слухове за интерес от страна на испанския гранд към френското крило, в крайна сметка не се стигна до трансфер, тъй като баварският клуб отказа всякакви преговори и го обяви за непродаваем. Освен това от Мадрид официално отрекоха да са проявявали интерес.

Въпреки това, според публикации в Германия, клубът от „Чамартин“ се интересува от друга звезда на Байерн: Ленарт Карл. 18-годишният атакуващ полузащитник беше едно от големите открития в Европа през миналия сезон. Тежката контузия на Джамал Мусиала на Световното клубно първенство му отвори възможност да получи повече игрово време и той със сигурност се възползва от нея. Карл изигра 40 мача за отбора на Венсан Компани, в които отбеляза 9 гола и направи 8 асистенции.

Силното му представяне му спечели и повиквателна от Юлиан Нагелсман за Световното първенство. За нещастие обаче, баварският талант получи мускулна контузия по време на тренировка с националния отбор и трябваше да се прибере у дома още преди дебюта на Мондиала.

Отличното представяне на Карл привлече вниманието на множество клубове, включително и на Реал Мадрид, съобщава вестник „Билд“. Дрибльорските му умения, визията за играта и способността му да създава дисбаланс в противниковата защита са високо ценени в испанския клуб. В същото време обаче, в Мадрид са наясно колко трудно се преговаря с ръководството на баварците за която и да е от техните звезди. Договорът на Ленарт Карл изтича през 2029 г., а в Байерн вече са си поставили за основен приоритет да започнат преговори за подновяването му възможно най-скоро.

През миналия януари Ленарт Карл направи изявления, в които увери, че би искал да играе за Реал Мадрид в бъдеще. „Байерн е много, много голям клуб. Да играя тук е мечта. Но някой ден бих искал да подпиша с Реал Мадрид: това е клубът на мечтите ми, но нека си остане между нас“, заяви баварският играч, който часове по-късно трябваше да се извини и да уточни думите си.

Макс Еберл, спортният директор на Байерн, коментира ситуацията, за да я изясни. „На следващия ден той дойде при нас и каза: „Мисля, че казах нещо неприятно, което може да бъде изтълкувано погрешно“. За нас въпросът е приключен. Това никога не е било проблем. Той се представя добре на терена, чувства се много комфортно в Байерн и знае какво има тук. Това е, което има значение“, обясни ръководителят.

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Снимки: Gettyimages