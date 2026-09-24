Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

Новият сезон в Евролигата стартира тази вечер, а единият от двата най-ранни мача ще се изиграе в родната столица. “Арена София” приема от 19:00 часа двубоя между играещия у нас за втори пореден сезон домакинските си срещи в турнира на българска земя Апоел Тел Авив и водещия германски тим Байерн Мюнхен.

Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

Апоел бе един от хитовете на миналогодишния сезон в Евролигата, завършвайки на шесто място преди да отстъпи с 1-3 победи пред Реал Мадрид в плейофите. Байерн пък финишира редовния сезон на 13-а позиция и не взе участие в плей-ин турнира и плейофите.

През миналия сезон двата отбора си размениха по една победа като гост, като трябва да се отбележи, че домакинският двубой на Апоел не се игра в България.

Старши треньорът на Апоел Димитрис Итудис вече не може да разчита на напусналите Колин Малкълм, Крис Джоунс и Джонатан Мотли, а към състава се присъединиха през лятото Томаш Саторански, Амир Кофи и Зак ЛиДей.

Уениен Гейбриъл и Айзея Майк пък вече не са част от състава на баварците, докато Дуейн Уошингтън и МарЖон Бочамп са сред новите попълнения на отбора.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google