Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Ерик Кантона: Нямаше да подпиша с Манчестър Юнайтед, ако сър Джим Ратклиф беше начело

Ерик Кантона: Нямаше да подпиша с Манчестър Юнайтед, ако сър Джим Ратклиф беше начело

  • 24 сеп 2026 | 07:33
  • 279
  • 0
Ерик Кантона: Нямаше да подпиша с Манчестър Юнайтед, ако сър Джим Ратклиф беше начело

Легендата на Манчестър Юнайтед Ерик Кантона заяви, че никога не би се присъединил към клуба, ако настоящият съсобственик сър Джим Ратклиф е бил начело по негово време. Ратклиф предизвика нови полемики тази седмица, като в интервю за Би Би Си заяви, че Обединеното кралство е в упадък, защото „никой не е достатъчно твърд, за да се справи с имиграционния проблем“.

В миналото Ратклиф е посочвал френския нападател като своя любим играч на Юнайтед. Въпреки това, когато фенът на Юнайтед Пит Бойл попита Кантона в своя канал в ТикТок дали би подписал с клуба под ръководството на Ратклиф, той отговори: „Не, разбира се, че не.“

Фенове на Юнайтед организират най-големия протест срещу Глейзър и Ратклиф
Фенове на Юнайтед организират най-големия протест срещу Глейзър и Ратклиф

„Знаете какво мисля за всичко това, за този вид политика, и не мога да разбера как някой като него може да казва подобни неща, докато е един от собствениците на клуба. „Футболът е много популярен спорт. Футболът е създаден – всички най-велики играчи идват от различни имигрантски вълни. Навсякъде, във Франция, в Англия, навсякъде. Във Франция например най-великите играчи идват от различни имигрантски вълни“, заяви той.

Кантона премина на „Олд Трафорд“ през 1992 г. от съперника Лийдс и помогна на клуба да спечели четири титли от Висшата лига за пет сезона.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бруно Гимараеш: Бих изпълни дузпата срещу Норвегия още хиляда пъти

Бруно Гимараеш: Бих изпълни дузпата срещу Норвегия още хиляда пъти

  • 23 сеп 2026 | 23:54
  • 1029
  • 1
Обамеянг ляга под ножа заради контузия в коляното

Обамеянг ляга под ножа заради контузия в коляното

  • 23 сеп 2026 | 23:26
  • 1095
  • 0
Луис Диас ще пропусне три мача на националния отбор на Колумбия

Луис Диас ще пропусне три мача на националния отбор на Колумбия

  • 23 сеп 2026 | 22:51
  • 1327
  • 3
Мбапе се завърна в тренировките на Франция след прекаран грип

Мбапе се завърна в тренировките на Франция след прекаран грип

  • 23 сеп 2026 | 21:55
  • 3288
  • 7
Клоп преди утрешния си дебют: Няма да обещая трофеи за Германия, но определено ще опитаме

Клоп преди утрешния си дебют: Няма да обещая трофеи за Германия, но определено ще опитаме

  • 23 сеп 2026 | 20:58
  • 6844
  • 26
Сака: Белегът от полуфинала с Аржентина все още е пресен, но искаме да гледаме напред

Сака: Белегът от полуфинала с Аржентина все още е пресен, но искаме да гледаме напред

  • 23 сеп 2026 | 20:13
  • 1630
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

  • 23 сеп 2026 | 18:40
  • 40873
  • 143
Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

  • 24 сеп 2026 | 07:10
  • 867
  • 0
Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 07:25
  • 752
  • 0
Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

  • 24 сеп 2026 | 00:54
  • 16856
  • 13
Време е за първия кръг на Евролигата

Време е за първия кръг на Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 07:44
  • 236
  • 0
По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България

По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България

  • 23 сеп 2026 | 18:11
  • 19721
  • 19