Ерик Кантона: Нямаше да подпиша с Манчестър Юнайтед, ако сър Джим Ратклиф беше начело

Легендата на Манчестър Юнайтед Ерик Кантона заяви, че никога не би се присъединил към клуба, ако настоящият съсобственик сър Джим Ратклиф е бил начело по негово време. Ратклиф предизвика нови полемики тази седмица, като в интервю за Би Би Си заяви, че Обединеното кралство е в упадък, защото „никой не е достатъчно твърд, за да се справи с имиграционния проблем“.

В миналото Ратклиф е посочвал френския нападател като своя любим играч на Юнайтед. Въпреки това, когато фенът на Юнайтед Пит Бойл попита Кантона в своя канал в ТикТок дали би подписал с клуба под ръководството на Ратклиф, той отговори: „Не, разбира се, че не.“

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„Знаете какво мисля за всичко това, за този вид политика, и не мога да разбера как някой като него може да казва подобни неща, докато е един от собствениците на клуба. „Футболът е много популярен спорт. Футболът е създаден – всички най-велики играчи идват от различни имигрантски вълни. Навсякъде, във Франция, в Англия, навсякъде. Във Франция например най-великите играчи идват от различни имигрантски вълни“, заяви той.

Кантона премина на „Олд Трафорд“ през 1992 г. от съперника Лийдс и помогна на клуба да спечели четири титли от Висшата лига за пет сезона.

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Снимки: Gettyimages