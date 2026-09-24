Време е за първия кръг на Евролигата

Със 7 мача започва тази вечер новият сезон в Евролигата. Сред тях е и двубоят в “Арена София” между Апоел Тел Авив и Байерн Мюнхен. Именно това е единият от двата най-ранни двубоя за деня, като двата тима ще премерят сили от 19:00 ч. В същия час започва и срещата между Дубай и Реал Мадрид, които изиграха вълнуващ мач помежду си само преди дни за Суперкупата на Евролигата, спечелен след продължение от “лос бланкос”.

Евролигата се завръща в София с Байерн Мюнхен и Реал Мадрид!

В 21:00 часа Цървена звезда посреща Жалгирис в Белград, а 15 минути по-късно Панатинайкос излиза в гръцката столица срещу Париж.

В 21:30 часа Барселона с българския национал Умоджа Гибсън в редиците си е домакин на Анадолу Ефес, а в същия час Александър Везенков и Олимпиакос гостуват на Баскония.

В 21:45 часа АСВЕЛ Вильорбан приема Макаби Тел Авив в най-късния двубой от днешната програма.

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