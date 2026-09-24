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Ювентус следи ситуацията със защитник на Манчестър Сити

  • 24 сеп 2026 | 07:03
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Ювентус следи ситуацията със защитник на Манчестър Сити

Ювентус е готов да направи опит да привлече Раян Аит-Нури през януари, след като играчът изпитва затруднения да получи редовно игрово време в Манчестър Сити, твърди „Гадзета дело Спорт“.

Левият защитник беше трансферна цел за Юве и Милан още миналата година, а интересът към него се поднови и през лятото. Тогава бяха проведени преговори, но той избра да остане на „Етихад“ само година след трансфера си от Улвърхемптън Уондърърс на стойност 36,8 милиона евро.

Може да се каже, че това решение не се е отплатило, като се има предвид, че през този сезон той е записал само две участия с общо 105 минути на терена.

Въпреки това Аит-Нури успя да допринесе с впечатляващите три асистенции, включително в мача на откриването на Шампионската лига при гостуването на ФК Порто.

Според „Гадзета дело Спорт“ Ювентус се е свързал с антуража на алжирския национал, за да проучи възможността за негов трансфер през януари.

Предвид липсата на игрово време, Манчестър Сити също може да бъде отворен за сделка под наем с опция за закупуване.

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Снимки: Gettyimages

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