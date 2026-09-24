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Жоао Феликс: Ламин Ямал е моят фаворит за „Златната топка“

  • 24 сеп 2026 | 05:55
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Жоао Феликс: Ламин Ямал е моят фаворит за „Златната топка“

Португалският национал и футболист на Ал-Насър Жоао Феликс даде интервю за испанския вестник „АС“, в което коментира своята кариера, актуални теми и „Златната топка“. В този откъс той споделя мнението си за престижната награда.

Жоао Феликс продължава да бъде едно от водещите имена в португалския футбол. След като напусна Бенфика като един от най-обещаващите играчи за своето време, той премина през Атлетико, Челси, Барселона и Милан в търсене на място, което да му осигури стабилност за развитие. След тези опити той намери спокойствие в Ал-Насър от набиращата популярност саудитска лига, където отново показва проблясъци от предполагаемото си качество. Миналият сезон и началото на настоящия, с четири гола и три асистенции в седем мача, отново вдъхват надежди.

За отсъствието си сред кандидатите: „Това са неща, които не зависят от мен, не знам кой избира или не. Не се притеснявах за това. Дори не знаех кога излиза списъкът. Спокоен съм. Хората гледат на саудитската лига с известно подценяване, разбира се, че не е в топ 5, но е добро първенство. Направих страхотен сезон, но съм спокоен... Може би, ако бяхме стигнали далеч на Световното първенство, щях да съм там, но не знам.“

За своя фаворит за „Златната топка“: „Винаги съм твърдял, че „Златната топка“ е за онзи играч, когото гледаш и си казваш: „Това е звезда и заслужава да бъде запомнен във футбола“. И ако има играч, заради когото пускаш телевизора и оставаш залепен, за да го гледаш, това е Ламин. Вярно е, че Мбапе и Хари Кейн направиха страхотен сезон, но Ламин е футбол. Освен това той спечели Световното първенство, а в година на Мондиал винаги е много важно да го спечелиш, за да си по-близо до „Златната топка“.“

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