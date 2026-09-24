Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

Мъжкият национален отбор на Финландия поднесе най-голямата изненада на ЕвроВолей 2026 за мъже. Момчетата на селекционера Оли Кунари надделяха изключително драматично след петгеймова драма над световния шампион и съдомакин на първенството Италия с 3:2 (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13) в последния 1/4-финал на първенството, игран тази вечер пред над 8200 зрители в зала "Пала Вела" в Торино.

Българинът Атанас Върбанов беше първи съдия на срещата.

По този начин "Суоми" е в Топ 4 на континентален шампионат едва за втори път в историята след вече далечната 2007-а година.

Франция не даде шанс на Румъния в София и е първият полуфиналист

На полуфиналите Финландия ще срещне олипийският шампион Франция, който би категорично Румъния с 3:0 гейма на 1/4-финалите в София.

Полуфиналът между Финландия и Франция ще бъде в петък (25 септември) от 22,00 часа българско време в Милано.

Словения се справи трудно с Белгия и е на полуфинал срещу Полша на ЕвроВолей 2026

Преди това от 18,00 часа ще бъде и втората полуфинална среща между настоящия шампион Полша и Словения.

От друга страна след два поредни финала на европейски първенства Италия отпадна още на 1/4-финалите.

Над всички за Финландия бе Йоонас Йокела със страхотните 28 тоочки (1 блок и 68% ефективност в атака - +21). Лука Мартила заби още 22 точки (3 аса, 58% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +9) за победата.

За "адзурите" Юри Романо реализира 20 точки (3 аса и 63% ефективност в атака - +13). Джовани Сангуинети (4 блока, 1 ас и 82% ефективност в атака - +8) и Матиа Ботоло (46% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане - +6) добавиха 14 и 13 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

ИТАЛИЯ - ФИНЛАНДИЯ 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:15)

ИТАЛИЯ: Симоне Джанели 3, Юри Романо 20, Матиа Ботоло 13, Даниеле Лавиа 9, Джовани Сангуинети 14, Пардо Мати 3 - Фабио Балазо-либеро (Алесандро Микиелето 3, Рикардо Сбертоли, Франческо Сани, Камил Рихлицки 1, Джанлука Галаси 4, Лука Поро 1)

Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ

ФИНЛАНДИЯ: Фьодор Иванов 1, Йоонас Йокела 28, Лука Мартила 22, Ноа Мартила 6, Мика Хаапаниеми 10, Севери Савонсалми 1 - Войто Кьойкя-либеро (Петери Тиинисмаа 6, Сантери Вялимаа, Вейка Линдквист, Нико Суйхонен)

Старши треньор: ОЛИ КУНАРИ.

Снимки: CEV.EU

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