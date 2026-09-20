Донарума: Манчестър Сити не е в преходен период, ще имаме страхотен сезон

Вратарят на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума говори ексклузивно пред Сам Блиц от „Скай Спортс“ за безупречния старт на кампанията. След лято, изпълнено с промени, „гражданите“ започнаха сезона ударно.

Изминали са няколко дни от победата в дербито на Манчестър, но седнал в тренировъчната база на Манчестър Сити, Джанлуиджи Донарума все още се наслаждава на славата. Той не се интересува от спорния победен гол на Ерлинг Холанд, въпреки че все още е ядосан, че Фил Фодън е бил „прекалено строго“ изгонен по-рано в мача. Нещо друго го е зарадвало повече. С човек по-малко, когато всичко е било срещу тях, Сити е показал характер и е спечелил.

Ще продължи ли победната серия на Манчестър Сити?

„Възхитен съм от представянето на съотборниците ми, беше изключително“, споделя той пред „Скай Спортс“. „Способността да останем в мача и да реагираме в трудни моменти – никой не може да ни отнеме това. Ще дадем всичко за тази фланелка, за този клуб, който ни дава толкова много и ни предлага такава голяма подкрепа. Той има велика история и ние трябва да му се отплатим.“

Малцина са очаквали Сити да запише стопроцентов актив преди предстоящата дълга международна пауза, особено след като загуби ядрото на една успешна ера в лицето на Пеп Гуардиола, Бернардо Силва, Джон Стоунс и Родри.

Сити не е напълно убедителен в някои аспекти – дори Донарума казва, че има още много за учене въпреки безупречния старт на ерата „Енцо Мареска“. Но се очакваше това да бъде преходен сезон за „гражданите“.

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„Не харесвам особено думата „преход“, добавя той. „Целта на клуба е да печели. Целта на този отбор е да печели. Със сигурност ще дадем всичко от себе си, за да го постигнем. Може да стигнем до края на сезона, спечелили нещо, или пък нищо. Но важното е да имаме манталитет на победители, да излизаме на терена и да се опитваме да спечелим всичко възможно.“

Част от този манталитет на победители се движи от Донарума, който е част от новосформираната лидерска група, заменила играчи като Бернардо, Стоунс и Родри.

Донарума е рамо до рамо с Рубен Диаш в лидерската йерархия, заедно с Холанд и Марк Геи. И четиримата играчи имат нещо общо: всички са печелили трофеи както със Сити, така и с други клубове в кариерите си.

Така че, докато играчи като Аюб Буади, Елиът Андерсън и Илиман Ндиай се адаптират към новия си отбор със задачата да окажат незабавно въздействие в година, която не е преходна, лидерският квартет е там, за да поддържа високите стандарти.

„Сменихме няколко играчи. Пристигнаха няколко нови“, казва Донарума. „Всички те са топ играчи, свикнали да играят на най-големите сцени, да се справят с определени ситуации и да играят във Висшата лига. В началото не е лесно, когато се преместиш в нов клуб, нова организация, нов град. Но те се адаптират добре и ние ги караме да се чувстват комфортно. Играчите, които вече бяха тук, им помагат много. Мисля, че ще имаме страхотен сезон. Целта е да стигнем до края и да се борим за всичко, за което може да се борим – освен Висшата лига, това са Шампионската лига и двете местни купи.“

Това е ясно предупреждение от Сити, че всичко е възможно, когато става въпрос за този отбор. Но когато става дума за целта на Донарума да се бори за Висшата лига и Шампионската лига, един отбор стои на пътя им: Арсенал.

Отборът на Микел Артета също започна сезона с четири поредни победи в лигата (преди загубата от Брайтън) и има допълнителното скорошно психологическо предимство, че изпревари Сити за титлата във Висшата лига миналия май.

Скорошният документален филм за Гуардиола показа унили и разочаровани сцени с играчите на Сити, докато се подхлъзват в Борнемут, за да предадат титлата на „артилеристите“. Донарума, който беше печелил шампионската титла във всеки от предходните пет сезона преди миналия, беше един от тях.

„Трудно е, но това е футболът, това е животът. Не си сам“, казва той за това разочарование. „Има и други силни отбори, особено във Висшата лига. Не че ако не спечелиш, няма разочарование – разбира се, че има – но това може да се случи, защото има и други отбори, точно както в Шампионската лига. Важно е да влизаш във всеки мач с нагласата да го спечелиш. Със сигурност нашата цел ще бъде да побеждаваме, но има и други отбори. Трябва да се състезаваш, трябва да работиш и трябва да правиш всичко възможно, защото историята на този клуб го изисква.“

Дали Сити и Арсенал отново ще се борят на върха през май? „Не знам. Изиграли сме само четири мача от сезона“, казва италианският вратар.

Но летвата е вдигната. „В момента фокусът ни трябва да бъде върху работата и опитите да печелим всеки мач. Това трябва да е нашата цел. Дали ще го постигнем в крайна сметка, или не, само времето ще покаже.“

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Снимки: Gettyimages