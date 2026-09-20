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Младежите атакуват Португалия, Чехия и Шотландия с играчи от Милан, Жирона и АЕК

  • 20 сеп 2026 | 10:15
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Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви футболистите, на които ще разчита за предстоящите решителни европейски квалификации:

25 септември, 18:30 ч.: България U21 – Португалия U21, ст. “Георги Бенковски”, Пазарджик

30 септември, 19:00 ч.: Чехия U21 – България U21, "Малшовичка Арена", Храдец Кралове

6 октомври, 19:30 ч.: България U21 – Шотландия U21, ст. “Георги Бенковски”, Пазарджик

Билети за домакинския мач с Португалия може да бъдат закупени тук, а за домакинската среща с Шотландия - тук. От състава поради контузия отпада халфът на АЕК Ларнака Иван Панков. Всички двубои на “лъвчетата” ще бъдат излъчени пряко в ефира на Diema Sport.

Ето и списъка с повикани играчи:

Вратари

Александър Андреев (Жирона), Пламен Андреев (Дебрецен), Андрей Кръстев (Сампдория)

Защитници

Мартин Георгиев (АЕК Атина), Росен Божинов (Пиза), Тодор Павлов (Локомотив Пловдив), Кубрат Йонашчъ (Септември София), Никола Нейчев (Локомотив София), Петър Атанасов (Монтана), Валери Владимиров (Милан), Симеон Шишков (Лудогорец)

Полузащитници

Цветослав Маринов (Спартак Варна), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Дамян Йорданов (Ал Ула), Асен Митков (Левски), Никола Илиев (Септември София), Александър Маринов (Лудогорец)

Нападатели

Филип Гигов (Ботев Враца), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Васил Казълджиев (Славия), Роберто Райчев (Славия), Стивън Стоянчов (Левски), Георги Лазаров (Черно море)

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